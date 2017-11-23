Чвари сепарів. У Кремлі не коментують події в ОРЛО

Центр Луганська, який перебуває під контролем підтримуваних Росією бойовиків угруповання «ЛНР», вже третій день патрулюють озброєні люди. За повідомленнями, йдеться про конфлікт між ватажком угруповання «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ» у цьому угрупованні Ігорем Корнетом. 22 листопада Ігор Плотницький звинуватив Ігоря Корнета у спробі «державного перевороту».Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк 23 листопада повідомив, що Плотницький поїхав до Росії, «ймовірно, … на «рішалки» до своїх московських кураторів». Раніше вже були повідомлення про втечу лідера бойовиків у Росію, однак сам Плотницький заперечив ці дані.У Кремлі напередодні заявляли, що Москва стежить за ситуацією в «ЛНР».Державна прикордонна служба України заявила 23 листопада, що вживає додаткових заходів безпеки через загострення ситуації в окремих районах на сході країни.Увечері 21 листопада у Києві президент України Петро Порошенко через події в Луганську провів засідання воєнного кабінету РНБО.Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримуваними Росією бойовиками.