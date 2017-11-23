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23 листопада 2017, четвер

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Чи знаєте Ви, що:
- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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Чвари сепарів. У Кремлі не коментують події в ОРЛО

Імперія «Совок» 17 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 23.11.2017 16:03 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Чвари сепарів. У Кремлі не коментують події в ОРЛО
Чвари сепарів. У Кремлі не коментують події в ОРЛО
У Кремлі відмовилися коментувати ситуацію в Луганську. «Якісь нюанси я не став би зараз озвучувати», – заявив речник президента Росії Дмітрій Пєсков.

Центр Луганська, який перебуває під контролем підтримуваних Росією бойовиків угруповання «ЛНР», вже третій день патрулюють озброєні люди. За повідомленнями, йдеться про конфлікт між ватажком угруповання «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ» у цьому угрупованні Ігорем Корнетом. 22 листопада Ігор Плотницький звинуватив Ігоря Корнета у спробі «державного перевороту».

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк 23 листопада повідомив, що Плотницький поїхав до Росії, «ймовірно, … на «рішалки» до своїх московських кураторів». Раніше вже були повідомлення про втечу лідера бойовиків у Росію, однак сам Плотницький заперечив ці дані.

У Кремлі напередодні заявляли, що Москва стежить за ситуацією в «ЛНР».

Державна прикордонна служба України заявила 23 листопада, що вживає додаткових заходів безпеки через загострення ситуації в окремих районах на сході країни.

Увечері 21 листопада у Києві президент України Петро Порошенко через події в Луганську провів засідання воєнного кабінету РНБО.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримуваними Росією бойовиками.

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