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Чвари сепарів. Плотницький нібито втік з Луганська у напрямку РФ

Війна з Росією (АТО) 430 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 23.11.2017 18:02 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Чвари сепарів. Плотницький нібито втік з Луганська у напрямку РФ
Чвари сепарів. Плотницький нібито втік з Луганська у напрямку РФ
Автомобільний кортеж ватажка самопроголошеної “Луганської народної республіки” Ігоря Плотницького та його найближчого оточення виїхав з Луганська до Росії.

Про це повідомив у Facebook радник глави МВС України Зорян Шкіряк.

“Увага! Терорист Плотницький перебуває в Росії. Три години тому кортеж з декількох автомобілів з найближчим оточенням ватажка терористичної банди "лнр" Плотницького, на чолі з ним, виїхав з Луганська в РФ. Ймовірно, головний луганський бандит відбув на "рішалки" до своїх московських кураторів", - написав Шкіряк.

За його словами, наразі у Луганську дислокуються підрозділи регулярної російської армії в кількості близько 1000 військовослужбовців, включно зі спецпризначенцями ГРУ та МВС РФ, а також важка техніка - танки, БТРи, артилерійські установки.

“Російські війська взяли під повний контроль ситуацію в місті і слідкують за розвитком подій у конфлікті між терористами. Збройних протистоянь поки не зафіксовано. Крім того, в Луганську продовжують перебувати бойовики озброєної банди "вітязь" (особиста "гвардія" терориста Захарченка) з російсько-терористичного угруповання “днр””, - додав радник глави МВС.

Раніше “Новая газета” повідомляла, що автокортеж ватажка Плотницького виїхав з території Луганська.

Офіційного підтвердження цієї інформації, зокрема, представниками окупаційної адміністрації, поки немає.

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