Чвари сепарів. Плотницький нібито втік з Луганська у напрямку РФ

Про це повідомив у Facebook радник глави МВС України Зорян Шкіряк.“Увага! Терорист Плотницький перебуває в Росії. Три години тому кортеж з декількох автомобілів з найближчим оточенням ватажка терористичної банди "лнр" Плотницького, на чолі з ним, виїхав з Луганська в РФ. Ймовірно, головний луганський бандит відбув на "рішалки" до своїх московських кураторів", - написав Шкіряк.За його словами, наразі у Луганську дислокуються підрозділи регулярної російської армії в кількості близько 1000 військовослужбовців, включно зі спецпризначенцями ГРУ та МВС РФ, а також важка техніка - танки, БТРи, артилерійські установки.“Російські війська взяли під повний контроль ситуацію в місті і слідкують за розвитком подій у конфлікті між терористами. Збройних протистоянь поки не зафіксовано. Крім того, в Луганську продовжують перебувати бойовики озброєної банди "вітязь" (особиста "гвардія" терориста Захарченка) з російсько-терористичного угруповання “днр””, - додав радник глави МВС.Раніше “Новая газета” повідомляла, що автокортеж ватажка Плотницького виїхав з території Луганська.Офіційного підтвердження цієї інформації, зокрема, представниками окупаційної адміністрації, поки немає.