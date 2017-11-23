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Кредит Оптима Банк припиняє діяльність

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Опубліковано - 23.11.2017 21:01 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кредит Оптима Банк припиняє діяльність
Кредит Оптима Банк припиняє діяльність
Кредит Оптима Банк прийняв рішення про добровільне припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи.

Відповідне рішення було прийнято акціонерами банку 13 листопада.

Причиною такого рішення стало те, що Національний банк відмовив банку у проведенні докапіталізації до необхідного регулятором рівня – 200 млн грн через перевірки джерела походження коштів акціонерів.

У зв’язку з цим банк вирішив не проводити докапіталізацію на 80 млн грн і добровільно відмовитися від банківської ліцензії.

Кредит Оптима Банк (раніше – Український фінансовий банк) зареєстрований в грудні 2006 року.

За даними НБУ, на 1 січня 2017 року акціонерами Кредит Оптима Банку були Олег Бойко (87,4%), Василь Бойко (6,3%) і Юлія Бойко (6,3%).

За розміром загальних активів на 1 липня 2017 року банк посідав 83-є місце (227,3 млн грн) серед 88 банків, що діяли в країні.

Нагадаємо, що у кінці лютого Фінбанк Олександра Грановського подав на розгляд НБУ заявку на самоліквідацію.

У квітні 2017 року банк "Фінансовий партнер" заявив, що має намір припинити банківську діяльність шляхом самоліквідації.

Крім того, 26 червня 2017 року позачергові загальні збори акціонерів банку "Новий" прийняли рішення про припинення банківської діяльності установи без закриття юридичної особи.

Як повідомлялося, Кредит Оптима Банк є одним з шести банків ("Центр", УБРР, Полікомбанк, Альпарі Банк, Айбокс Банк), які не мали на 11 жовтня зареєстрований статутний капітал 200 млн грн.

13 жовтня Айбокс банк збільшив статутний капітал до необхідного рівня.

Нагадаємо, НБУ запропонував дрібним банкам, які не зможуть докапіталізуватися, самоліквідуватися за спрощеною процедурою.

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