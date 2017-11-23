Єврокомісар Ган жорстко розкритикував Україну за невиконання домовленостей для надання безвізу

Комісар з питання розширення та європейської політики сусідства Йоганес Ган

Комісар з питання розширення та європейської політики сусідства Йоганес Ган жорстко розкритикував Україну за невиконання домовленостей, зокрема, щодо обіцянки зняти заборону на експорт лісу."Щодо заборони лісу - це не єдина умова, яка не виконана. Відверто кажучи, з моєї точки зору, той факт, що немає дієвого механізму перевірки, щоб оцінити електронні декларації, в плані боротьби з корупцією набагато серйозніше", - сказав Ган у четвер, 23 листопада, в Брюсселі на прес-конференції.Він зауважив, що це є порушенням правил СОТ та поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі."Нарешті це було ухвалено. Я маю відзначити, що для мене це було сюрпризом. Один з половиною мільйонів осіб задекларували свої статки станом на літо минулого року. До сьогодні тільки сто декларацій, дехто сказав мені, що їх 94, було перевірено. Це безглуздо! І немає навіть одного висновку після цих перевірок", – наголосив Ган.При цьому він вважає дуже важливим "створити більше прозорості стосовно того, хто є кінцевим бенефіціаром компаній"."Також і в цьому питанні ми не бачимо жодного прогресу", – підкреслив єврокомісар, поклавши відповідальність за невиконання зобов’язань на українську владу.Раніше Ган заявив, що у Європейській комісії не бачать сенсу створення митного союзу між Україною та Євросоюзом.