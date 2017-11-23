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24 листопада 2017, п`ятниця

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Чи знаєте Ви, що:
- Гоголь, зупиняючись у німецьких готелях, підписувався як “Гоголь-українець”. Гоголя не любили в Росії, бо героїчною і красивою показував він Україну, а нерозумною і дикою Московщину. “Киньмо Московщину… Для кого ми працюємо?… Поїдемо до Києва, адже він наш, не їхній”, – писав він у листі до другого українця – Михайла Максимовича, видатного нашого вченого-природознавця, історика, філософа, фольклориста.

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Єврокомісар Ган жорстко розкритикував Україну за невиконання домовленостей для надання безвізу

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Опубліковано - 23.11.2017 21:55 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Комісар з питання розширення та європейської політики сусідства Йоганес Ган
Комісар з питання розширення та європейської політики сусідства Йоганес Ган
Ган жорстко розкритикував Україну за невиконання досягнутих домовленостей та відсутність механізму перевірки електронних декларацій.

Комісар з питання розширення та європейської політики сусідства Йоганес Ган жорстко розкритикував Україну за невиконання домовленостей, зокрема, щодо обіцянки зняти заборону на експорт лісу.

"Щодо заборони лісу - це не єдина умова, яка не виконана. Відверто кажучи, з моєї точки зору, той факт, що немає дієвого механізму перевірки, щоб оцінити електронні декларації, в плані боротьби з корупцією набагато серйозніше", - сказав Ган у четвер, 23 листопада, в Брюсселі на прес-конференції.

Він зауважив, що це є порушенням правил СОТ та поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

"Нарешті це було ухвалено. Я маю відзначити, що для мене це було сюрпризом. Один з половиною мільйонів осіб задекларували свої статки станом на літо минулого року. До сьогодні тільки сто декларацій, дехто сказав мені, що їх 94, було перевірено. Це безглуздо! І немає навіть одного висновку після цих перевірок", – наголосив Ган.

При цьому він вважає дуже важливим "створити більше прозорості стосовно того, хто є кінцевим бенефіціаром компаній".

"Також і в цьому питанні ми не бачимо жодного прогресу", – підкреслив єврокомісар, поклавши відповідальність за невиконання зобов’язань на українську владу.

Раніше Ган заявив, що у Європейській комісії не бачать сенсу створення митного союзу між Україною та Євросоюзом.

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