В ОБСЄ не виключають активізації бойових дій

Конфлікт на Донбасі може різко загостритися взимку, застерігає перший заступник голови спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на Донбасі Александер Гуґ."Коли земля взимку замерзне, на жаль, буде ще легше перевозити важку зброю", - заявив він у інтерв’ю виданням німецької медіагрупи Funke, оприлюдненому у п’ятницю, 24 листопада.Протягом минулих тижнів кількість порушень режиму припинення вогню постійно зростала, констатував Гуґ. На деяких ділянках майже 500-кілометрової лінії зіткнення сторони конфлікту стоять так близько, що можуть бачити одне одного, нагадав він. На Донбасі знову і знову застосовуються танки, артилерійська зброя та реактивні системи залпового вогню, додав він.Напередодні, 23 листопада, Александер Гуґ зустрівся з ватажком самопроголошеного утворення "ДНР" Олександром Захарченком у Донецьку. Він обговорив із ним питання безпеки спостерігачів місії та тривале невиконання мінських домовленостей.Гуґ наголосив, що свобода пересування патрулів місії, зокрема доступ до неконтрольованих ділянок кордону України з РФ, досі обмежена в районах, які контролюються бойовиками Захарченка. Лише в листопаді на Донеччині таких випадків було щонайменше 23, вказано в повідомленні СММ ОБСЄ на Facebook.За добу 23 листопада на Донбасіп’ятеро українських військових. Ще четверо поранені, повідомив прес-центр штабу АТО вранці 24 листопада. Київ посилив заходи безпеки в зоні конфлікту.