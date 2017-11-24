X

Вітаємо на нашому сайті!



У Вас встановлене розширення AdBlock або подібне. Будь ласка, додайте наш сайт до білого списку, - тим самим Ви сприятимете його розвитку, - адже сайт не утримується олігархами.
Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

24 листопада 2017, п`ятниця

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Голодомор
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- найдовша печера на Україні носить назву «Оптимістична» і знаходиться на Поділлі - це гіпсова печера на глибині 20 м, протяжністю понад 230 км. Вхід до неї розташований поблизу села Королівка Борщівського району Тернопільській області. Це найдовша гіпсова печера у світі і друга за протяжністю, - вона поступається лише Мамонтовій печері в США...

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

В ОБСЄ не виключають активізації бойових дій

Війна з Росією (АТО) 92 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 24.11.2017 10:45 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

В ОБСЄ не виключають активізації бойових дій
В ОБСЄ не виключають активізації бойових дій
В ОБСЄ застерігають від нової ескалації ситуації на Донбасі. По замерзлій землі легше перевозити важку зброю, зазначає перший заступник голови СММ ОБСЄ Александер Гуґ.

Конфлікт на Донбасі може різко загостритися взимку, застерігає перший заступник голови спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на Донбасі Александер Гуґ.

"Коли земля взимку замерзне, на жаль, буде ще легше перевозити важку зброю", - заявив він у інтерв’ю виданням німецької медіагрупи Funke, оприлюдненому у п’ятницю, 24 листопада.

Протягом минулих тижнів кількість порушень режиму припинення вогню постійно зростала, констатував Гуґ. На деяких ділянках майже 500-кілометрової лінії зіткнення сторони конфлікту стоять так близько, що можуть бачити одне одного, нагадав він. На Донбасі знову і знову застосовуються танки, артилерійська зброя та реактивні системи залпового вогню, додав він.

Напередодні, 23 листопада, Александер Гуґ зустрівся з ватажком самопроголошеного утворення "ДНР" Олександром Захарченком у Донецьку. Він обговорив із ним питання безпеки спостерігачів місії та тривале невиконання мінських домовленостей.

Гуґ наголосив, що свобода пересування патрулів місії, зокрема доступ до неконтрольованих ділянок кордону України з РФ, досі обмежена в районах, які контролюються бойовиками Захарченка. Лише в листопаді на Донеччині таких випадків було щонайменше 23, вказано в повідомленні СММ ОБСЄ на Facebook.

За добу 23 листопада на Донбасі загинули п’ятеро українських військових. Ще четверо поранені, повідомив прес-центр штабу АТО вранці 24 листопада. Київ посилив заходи безпеки в зоні конфлікту.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Війна з Росією (АТО)»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Світ відповідав розмірам людини,
І людина була мірилом всіх речей”
Михайло Волошин

 
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Internet Map Счётчик тиц и PR

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.