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24 листопада 2017, п`ятниця

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“Кримнаш”. Кремль за сталінською технологією змінює демографічну ситуацію в Криму

Імперія «Совок» Регіон: Автономна республіка Крим 93 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 24.11.2017 11:11 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

“Кримнаш”. Кремль за сталінською технологією змінює демографічну ситуацію в Криму
“Кримнаш”. Кремль за сталінською технологією змінює демографічну ситуацію в Криму
В ефірі “5 каналу” в ексклюзивному інтерв’ю Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів, що Росія примусово змінює демографічну ситуацію в окупованому Криму, туди завезено 250 тисяч осіб з ОРДЛО і 300 тисяч – з Росії.

"Росія грубо порушує Женевську конвенцію про неприпустимість примусової зміни демографічної ситуації на окупованій території. Вони створюють умови, при яких корінні жителі змушені залишати півострів, і заселяють його людьми, лояльними до себе. Наприклад, 250 тисяч осіб вони привезли з Донецької та Луганської областей, цих ватників, багато хто з них – бандити, які беруть участь у беззаконні, і не менше 250 тисяч, а то і 300 – 400 тисяч, за різними оцінками, жителів Російської Федерації", – повідомив Джемілєв.

"Це прямо суперечить вимогам Женевської конвенції і входить до числа військових злочинів... Але там все так засекречено, скільки людей нових прописано. У тих структурах, де є ці дані, немає практично жодного кримського татарина. Все дуже засекречено", – зазначив він.


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