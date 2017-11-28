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28 листопада 2017, вівторок

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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Ситуація на фронті залишається незмінною

Війна з Росією (АТО) 93 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 28.11.2017 10:57 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті залишається незмінною
Ситуація на фронті залишається незмінною
Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я на усій лінії зіткнення. Порівняно з минулою добою кількість ворожих збройних провокацій зросла. Незаконні збройні формування 22 рази обстрілювали опорні пункти Збройних Сил України. Неодноразово противник застосовував і міномети різних калібрів.

Про це повідомив прес-центр АТО.

На Луганському напрямку ворог з мінометів біля Лозового, Трьохізбенки та Кримського випустив загалом близько двох десятків мін. Підступи до низки населених пунктів противник обстрілював із піхотного озброєння. Зокрема, з гранатометів різних типів - оборонців Луганського, Лобачевого, Лопаскиного та Зайцевого, а зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів – захисників Малинового, Травневого, Жовтого, Новоолександрівки і Станиці Луганської.

На Донецькому напрямку основна вогнева активність противника була зосереджена на Приазов’ї. Тут окупанти неодноразово обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї оборонців Водяного і Гнутового, а біля Павлополя бойовики вели вогонь зі 120-мм мінометів та озброєння БМП. Також прицільні обстріли з легкого піхотного озброєння і великокаліберних кулеметів російські найманці здійснювали по опорних пунктах неподалік Мар’їнки та Красногорівки. Окрім того, наші позиції у передмісті Авдіївки та на підступах до Кам’янки окупанти обстрілювали із гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У відповідь українські військовослужбовці 13 разів придушували вогневу активність окупанта зі зброї не забороненої Мінськими домовленостями.

Внаслідок ворожих обстрілів одного бійця сил АТО було поранено. Його, у задовільному стані, доправлено до військово-медичної установи.






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