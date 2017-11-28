Ситуація на фронті залишається незмінною

Про це повідомив прес-центр АТО.На Луганському напрямку ворог з мінометів біля Лозового, Трьохізбенки та Кримського випустив загалом близько двох десятків мін. Підступи до низки населених пунктів противник обстрілював із піхотного озброєння. Зокрема, з гранатометів різних типів - оборонців Луганського, Лобачевого, Лопаскиного та Зайцевого, а зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів – захисників Малинового, Травневого, Жовтого, Новоолександрівки і Станиці Луганської.На Донецькому напрямку основна вогнева активність противника була зосереджена на Приазов’ї. Тут окупанти неодноразово обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї оборонців Водяного і Гнутового, а біля Павлополя бойовики вели вогонь зі 120-мм мінометів та озброєння БМП. Також прицільні обстріли з легкого піхотного озброєння і великокаліберних кулеметів російські найманці здійснювали по опорних пунктах неподалік Мар’їнки та Красногорівки. Окрім того, наші позиції у передмісті Авдіївки та на підступах до Кам’янки окупанти обстрілювали із гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.У відповідь українські військовослужбовці 13 разів придушували вогневу активність окупанта зі зброї не забороненої Мінськими домовленостями.Внаслідок ворожих обстрілів одного бійця сил АТО було поранено. Його, у задовільному стані, доправлено до військово-медичної установи.