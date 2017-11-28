В РФ критика чиновника - тяжкий кримінальний злочин

Тимошенка визнали винним у розпалюванні ненависті до представників влади.За версією слідства, Тимошенко в серпні 2015 року, перебуваючи в колонії, надиктував своїй подрузі пост для «ВКонтакте» зі словами «антинародний режим» і «карально-репресивний апарат». У грудні 2016 року Тимошенко звільнився з колонії. Через два тижні його затримали за звинуваченням в розпалюванні ненависті або ворожнечі до чиновників.Сам Тимошенко заперечує провину і має намір оскаржити вирок. Адвокат засудженого стверджує, що в діях Владіміра Тимошенка немає складу злочину.За останні роки в Росії за публікації в соціальних мережах засудили сотні людей, зокрема опозиційних активістів і їхніх прихильників. У більшості випадків кримінальні справи порушують за публікації в російській соціальній мережі «ВКонтакте».