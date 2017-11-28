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Чи знаєте Ви, що:
- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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В РФ критика чиновника - тяжкий кримінальний злочин

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Опубліковано - 28.11.2017 14:27 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

В РФ критика чиновника - тяжкий кримінальний злочин
В РФ критика чиновника - тяжкий кримінальний злочин
Суд у російському Санкт-Петербурзі засудив 44-річного Владіміра Тимошенка з Кисловодська до двох років колонії суворого режиму за пост про чиновників у соціальній мережі «ВКонтакте».

Тимошенка визнали винним у розпалюванні ненависті до представників влади.

За версією слідства, Тимошенко в серпні 2015 року, перебуваючи в колонії, надиктував своїй подрузі пост для «ВКонтакте» зі словами «антинародний режим» і «карально-репресивний апарат». У грудні 2016 року Тимошенко звільнився з колонії. Через два тижні його затримали за звинуваченням в розпалюванні ненависті або ворожнечі до чиновників.

Сам Тимошенко заперечує провину і має намір оскаржити вирок. Адвокат засудженого стверджує, що в діях Владіміра Тимошенка немає складу злочину.

За останні роки в Росії за публікації в соціальних мережах засудили сотні людей, зокрема опозиційних активістів і їхніх прихильників. У більшості випадків кримінальні справи порушують за публікації в російській соціальній мережі «ВКонтакте».

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