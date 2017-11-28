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Кібервійна. Російські кібервійська мають сотні тисяч акаунтів у соцмережах для реалізації спецоперацій

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Опубліковано - 28.11.2017 16:00 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. Російські кібервійська мають сотні тисяч акаунтів у соцмережах для реалізації спецоперацій
Кібервійна. Російські кібервійська мають сотні тисяч акаунтів у соцмережах для реалізації спецоперацій
Росія створила сотні тисяч акантів у соцмережах, що задіяні у скоординованих операціях у Європі та в Північній Америці.

Про це ідеться у доповіді української делегації "Російські підривні інформаційно-психологічні операції в соціальних медіа", представленій на засіданні міжпарламентської ради Україна-НАТО в Брюсселі, повідомила у Facebook депутат Ірина Фріз.

У доповіді міститься аналіз підривних операцій РФ на території країн НАТО, приклади втручання РФ в передвиборчі кампанії в різних країнах, заохочення до сепаратизму, виходу з ЄС та НАТО, розповсюдження фейкових новин та впливу на суспільну думку.

Одним з ключових меседжів доповіді є те, що Росія почала створення мереж впливу в соціальних медіа ще в 2010-2013 роках, тобто ще до анексії Криму та початку війни на Сході України.

"Отже, інформаційно-психологічні операції Росії в країнах Альянсу не пов’язані з політикою Заходу щодо підтримки України. Війна Кремля з державами-членами НАТО гібридними (асиметричними) методами вже йде. Не Україна є кінцевою метою цієї конфронтації. Кінцева мета – руйнація західних інституцій, - НАТО та Європейського Союзу", - написала Фріз.

За її словами, масштаби російських інформаційних операцій вражають. Мова йде про функціонування сотень тисяч аккаунтів, що задіяні у скоординованих операціях, як в Європі, так і у Північній Америці.

В деяких групах в соцмережах, що виступають за вихід з ЄС, адміністраторами є громадяни Росії. В таких групах присутні також і громадяни країни, на яку здійснюється вплив.

"Таким чином, операції в соціальних мережах вже мають вплив на реальних мешканців країн єдиної Європи, створені умови для вербовки та залучення громадян ЄС до проведення більш масштабних акцій впливу з боку Російської Федерації", - повідомила Фріз.

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