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- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

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На Івано-Франківщині реалізували найбільший туристичний проект

Туризм Регіон: Івано-Франківська область 116 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 29.11.2017 04:00 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

На Івано-Франківщині реалізували найбільший туристичний проект
На Івано-Франківщині реалізували найбільший туристичний проект
В рамках проекту, зокрема, був створений туристичний веб-портал, промо-продукція, створено інформаційний центр.

Найбільший в історії області туристичний грантовий проект реалізовують на Івано-Франківщині. Як повідомили в прес-службі Івано-Франківської обласної державної адміністрації, проміжні підсумки проекту "Івано-Франківська область – край для туризму" були презентовані під час конференції.

За інформацією прес-служби, Івано-Франківська облдержадміністрація стала одним з переможців першого конкурсу програм в рамках проекту ЄС "Підтримка політики регіонального розвитку в Україні" в 2014 році. На реалізацію туристичного проекту ЄС виділив 600 тисяч євро – загальна сума проекту "Івано-Франківська область – край для туризму" склала понад 765 тисяч євро.

Начальник відділу туризму управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції та інвестицій облдержадміністрації Віталій Передерко, представив результати проекту.

Так, за його словами, в рамках проекту були проведені аналітичні та соціологічні дослідження соціально-економічного потенціалу туристичної галузі; розроблена комплексна регіональна цільова програма розвитку туризму в області на 2016-2020 роки; проведена категоризація туристичних садиб області; було проведено ряд навчальних тренінгів і семінарів.
Крім того, за час реалізації проекту в Івано-Франківську з’явився обласний центр розвитку туризму; в місті Галичі і селі Ільці Верховинського району почали облаштовувати візит-центри (центри гостинності). Візит-центри будуть складатися з туристично-інформаційного центру, кінотеатру, конференц-зали для проведення різних туристичних заходів, приміщення для короткострокового відпочинку автотуристів.
Також частина виділених коштів пішла на виготовлення і установку більше 35 туристично-інформаційних стендів на території області, створення туристичного веб-порталу; презентацію туристично-рекреаційного потенціалу області більш ніж на 10 всеукраїнських і регіональних виставках і виготовлення друкованої промоційної продукції.

У прес-службі Івано-Франківської ОДА підкреслили, що реалізація завдань проекту буде продовжена поза нею і, таким чином, область забезпечить його стійкість і сталість розвитку туризму.

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