На Івано-Франківщині реалізували найбільший туристичний проект

Найбільший в історії області туристичний грантовий проект реалізовують на Івано-Франківщині. Як повідомили в, проміжні підсумки проекту "Івано-Франківська область – край для туризму" були презентовані під час конференції.За інформацією прес-служби, Івано-Франківська облдержадміністрація стала одним з переможців першого конкурсу програм в рамках проекту ЄС "Підтримка політики регіонального розвитку в Україні" в 2014 році. На реалізацію туристичного проекту ЄС виділив 600 тисяч євро – загальна сума проекту "Івано-Франківська область – край для туризму" склала понад 765 тисяч євро.Начальник відділу туризму управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції та інвестицій облдержадміністрації Віталій Передерко, представив результати проекту.Так, за його словами, в рамках проекту були проведені аналітичні та соціологічні дослідження соціально-економічного потенціалу туристичної галузі; розроблена комплексна регіональна цільова програма розвитку туризму в області на 2016-2020 роки; проведена категоризація туристичних садиб області; було проведено ряд навчальних тренінгів і семінарів.Крім того, за час реалізації проекту в Івано-Франківську з’явився обласний центр розвитку туризму; в місті Галичі і селі Ільці Верховинського району почали облаштовувати візит-центри (центри гостинності). Візит-центри будуть складатися з туристично-інформаційного центру, кінотеатру, конференц-зали для проведення різних туристичних заходів, приміщення для короткострокового відпочинку автотуристів.