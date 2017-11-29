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29 листопада 2017, середа

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Чи знаєте Ви, що:
- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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Ситуація на фронті: російські окупанти стали частіше вдаватися до провокацій

Війна з Росією (АТО) 84 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 29.11.2017 11:16 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: російські окупанти стали частіше вдаватися до провокацій
Ситуація на фронті: російські окупанти стали частіше вдаватися до провокацій
Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема й із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Про це повідомив прес-центр АТО.

На Луганському напрямку ворог продовжує провокувати українських військовослужбовців до збройних протистоянь на Світлодарській дузі. У вечірній час, здебільшого із піхотного озброєння, противник обстрілював оборонців Зайцевого, Новолуганського та декілька разів Травневого.

Нагадаємо, що ще зранку у цьому районі бойовики вели вогонь на підступах до оборонних укріплень українських захисників з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та озброєння БМП між населеними пунктами Зайцеве і Гладосове. Цими провокаціями незаконні збройні формування зірвали візит спостерігачів СММ ОБСЄ і представників місії ООН, які планували провести моніторинг гуманітарної ситуації у Травневому і Гладосовому. Ці збройні провокації з боку російських найманців спрямовані у першу чергу на дискредитацію підрозділів Збройних Сил України в очах світового співтовариста з метою звинуватити сили АТО у нібито складній гуманітарній ситуації в цих населених пунктах.

Штаб АТО повідомляє, що у Травневому силами Цивільно-військового співробітництва організовано тимчасовий гуманітарний центр для покращення доставки питної води, відновлення електроживлення та низки інших життєво необхідних питань для місцевого цивільного населення.

Крім того, на Луганському напрямку з мінометів різних калібрів російські найманці вели вогонь на підступах до Трьохізбенки, а з гранатометів і стрілецької зброї – по оборонних укріпленнях біля Жовтого, Новоолександрівки і Катеринівки.

На Донецькому напрямку у передмісті Авдіївки впродовж декількох годин зафіксовано обстріли наших позицій ворожим снайпером. З піхотного озброєння окупанти порушували перемир’я неподалік Березового. На Приазов’ї із гранатометів різних типів та стрілецької зброї противник вів вогонь біля Гнутового і Водяного, а з озброєння БМП – поблизу Широкиного.

Загалом, за минулу добу, по усій лінії зіткнення зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

У відповідь українські військовослужбовці 11 разів придушували їхню вогневу активність.

У результаті ворожих обстрілів один наш боєць загинув, ще двоє – отримали бойові травми.





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