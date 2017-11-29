Росію підозрюють в застосуванні акустичної зброї проти дипломатичних представництв

Про цеГолос Америки зна CBS News.За повідомленням одного джерела, якому знайомі подробиці інциденту, у вересні співробітник і його дружина поінформували посольство про принаймні одну «акустичну атаку», схожу на тих, що зазнали американські дипломати в Гавані.Перші атаки на Кубі розпочалися у листопаді 2016 року і найостанніший стався у серпні 2017 року. Постраждалі на Кубі дипломати повідомляли про гучні звуки, які лунали в надзвичайних місцях, - часто у їхніх будинках.Державний департамент США відмовився коментувати в деталях інцидент у Ташкенті.Узбекистан проголосив свою незалежність у 1991 під час розвалу Радянського Союзу. Одначе, країна підтримує сильні зв’язки з Росією. Тепер два джерела у безпековій галузі США кажуть, що інцидент у вересні у Ташкенті викликає побоювання про можливу участь Росії та її причетність до атак, скерованих проти американських урядових працівників на Кубі, - іншій країні, де вплив Росії дедалі збільшується.Атаки на дипломатів відбувалися з середини листопада 2016 року до початку весни 2017 року. Про цеCNN повідомив з посиланням на офіційне джерело, яке не побажало себе розкривати з огляду на те, що триває розслідування.Точна кількість постраждалих американських дипломатів поки невідома. Різні джерела називають до десяти травмованих співробітників посольства. Також відомо про п’ятьох постраждалих співробітників канадського посольства.Наразі відомо, що під час атак застосовувались пристрої, які генерували звуки, не чутні людському вуху. Зброя спричиняє негайні наслідки: нудоту, головний біль та втрату слуху. В інших зафіксованих випадках під час атак звук був оглушливо гучний, схожий на дзижчання комах або брязкіт металу по неметалвій поверхні.У більшості випадків напади трапились у той час, коли дипломати перебували в помешканні, вночі, коли постраждалі спали. При тому було неможливо зрозуміти де знаходиться джерело звуку: ззовні чи всередині приміщення.