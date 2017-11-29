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- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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Росію підозрюють в застосуванні акустичної зброї проти дипломатичних представництв

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Опубліковано - 29.11.2017 13:32 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Росію підозрюють в застосуванні акустичної зброї проти дипломатичних представництв
Росію підозрюють в застосуванні акустичної зброї проти дипломатичних представництв
Інцидент, нещодавно виявлений співробітником агентства USAID, який працює в посольстві США в Узбекистані, викликає підозри щодо можливої причетності Росії до загадкових нападів, спрямованих проти американських дипломатів на Кубі.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на CBS News.

За повідомленням одного джерела, якому знайомі подробиці інциденту, у вересні співробітник і його дружина поінформували посольство про принаймні одну «акустичну атаку», схожу на тих, що зазнали американські дипломати в Гавані.

Перші атаки на Кубі розпочалися у листопаді 2016 року і найостанніший стався у серпні 2017 року. Постраждалі на Кубі дипломати повідомляли про гучні звуки, які лунали в надзвичайних місцях, - часто у їхніх будинках.

Державний департамент США відмовився коментувати в деталях інцидент у Ташкенті.

Узбекистан проголосив свою незалежність у 1991 під час розвалу Радянського Союзу. Одначе, країна підтримує сильні зв’язки з Росією. Тепер два джерела у безпековій галузі США кажуть, що інцидент у вересні у Ташкенті викликає побоювання про можливу участь Росії та її причетність до атак, скерованих проти американських урядових працівників на Кубі, - іншій країні, де вплив Росії дедалі збільшується.

Атаки на дипломатів відбувалися з середини листопада 2016 року до початку весни 2017 року. Про це телеканал CNN повідомив з посиланням на офіційне джерело, яке не побажало себе розкривати з огляду на те, що триває розслідування.

Точна кількість постраждалих американських дипломатів поки невідома. Різні джерела називають до десяти травмованих співробітників посольства. Також відомо про п’ятьох постраждалих співробітників канадського посольства.

Наразі відомо, що під час атак застосовувались пристрої, які генерували звуки, не чутні людському вуху. Зброя спричиняє негайні наслідки: нудоту, головний біль та втрату слуху. В інших зафіксованих випадках під час атак звук був оглушливо гучний, схожий на дзижчання комах або брязкіт металу по неметалвій поверхні.

У більшості випадків напади трапились у той час, коли дипломати перебували в помешканні, вночі, коли постраждалі спали. При тому було неможливо зрозуміти де знаходиться джерело звуку: ззовні чи всередині приміщення.

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