Чекісти кажуть, що впіймали українського керівника під час дачі хабара

Совітський агітплакат 30-х років минулого століття

Про це повідомляє прес-служба КДБ Білорусі."У рамках боротьби з корупцією та економічними злочинами на гарячому при отриманні хабара в розмірі 2800 доларів США від голови правління ПАТ" Завод обважнювачів "(Україна) громадянина України Скиби А.С. затриманий головний металург ВАТ "Мінський тракторний завод" Карась А.Н. В якості посередника при отриманні хабара виступав син затриманого Карась А.А", - сказано в заяві.Також повідомляється, що стосовно Скиби порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 431 ("дача хабара") КК Республіки Білорусь."Всі фігуранти корупційних схем затримані. Відносно них застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - повідомляє КДБ.Там додали, що для подальшого виробництва кримінальні справи передані до Слідчого комітету Білорусі.Раніше повідомлялося, що 20 листопада білоруські спецслужбикерівника підприємства ПАТ "Завод обважнювачів" Олександра Скибу.Посольство України в Білорусі звернулося нотою в МЗС Білорусі у зв’язку з інформацією про затримання громадянина України, який перебував в країні з діловою метою.Як відомо, 17 листопада правоохоронці Білорусікореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка за підозрою в шпигунстві.У КДБ Білорусі стверджують, що український журналіст збирав інформацію про військові об’єкти Росії в республіці.