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Чекісти кажуть, що впіймали українського керівника під час дачі хабара

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Опубліковано - 29.11.2017 16:32 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Совітський агітплакат 30-х років минулого століття
Совітський агітплакат 30-х років минулого століття
У комітеті державної безпеки Білорусі заявили, що затримали голову правління ПАТ “Завод обважнювачів” при передачі хабара в 2800 доларів.

Про це повідомляє прес-служба КДБ Білорусі.

"У рамках боротьби з корупцією та економічними злочинами на гарячому при отриманні хабара в розмірі 2800 доларів США від голови правління ПАТ" Завод обважнювачів "(Україна) громадянина України Скиби А.С. затриманий головний металург ВАТ "Мінський тракторний завод" Карась А.Н. В якості посередника при отриманні хабара виступав син затриманого Карась А.А", - сказано в заяві.

Також повідомляється, що стосовно Скиби порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 431 ("дача хабара") КК Республіки Білорусь.

"Всі фігуранти корупційних схем затримані. Відносно них застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - повідомляє КДБ.

Там додали, що для подальшого виробництва кримінальні справи передані до Слідчого комітету Білорусі.

Раніше повідомлялося, що 20 листопада білоруські спецслужби затримали керівника підприємства ПАТ "Завод обважнювачів" Олександра Скибу.

Посольство України в Білорусі звернулося нотою в МЗС Білорусі у зв’язку з інформацією про затримання громадянина України, який перебував в країні з діловою метою.

Як відомо, 17 листопада правоохоронці Білорусі затримали кореспондента "Українського радіо" Павла Шаройка за підозрою в шпигунстві.

У КДБ Білорусі стверджують, що український журналіст збирав інформацію про військові об’єкти Росії в республіці.

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