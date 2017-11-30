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- у 1919-1920 роках Кам`янець-Подільський ненадовго став державним центром України - останньою столицею УНР. Сюди перемістилися Директорія та Уряд УНР. В місті постав Комітет охорони Республіки. Однак у 1920 році Червона армія розгромила війська УНР.

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Ситуація на фронті: кількість обстрілів окупантами ЗСУ зменшилася

Війна з Росією (АТО) 108 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 30.11.2017 11:17 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: кількість обстрілів окупантами ЗСУ зменшилася
Ситуація на фронті: кількість обстрілів окупантами ЗСУ зменшилася
Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, зокрема й зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Ворог провів сім мінометних обстрілів оборонних укріплень сил АТО та загалом випустив близько півсотні мін.

Про це повідомив прес-центр АТО.

На Луганському напрямку найгарячіше було на Світлодарській дузі. Тут противник неодноразово, з невеликими перервами, вів вогонь зі 120-ти та 82-мм мінометів, гранатометів, зенітних установок та озброєння БМП по захисниках Луганського, а зі стрілецької зброї – поблизу Новолуганського. Декілька мін калібру 82-мм окупанти випустили поряд з Новотошківським, з гранатометів обстрілювали опорні пункти неподалік Троїцького і Новозванівки, зі стрілецької зброї турбували оборонців Станиці Луганської.

На Донецькому напрямку під гранатометний вогонь противника потрапили околиці Авдіївки, а з легкого піхотного озброєння загарбники провокували українських воїнів на підступах до Красногорівки.
У районі населених пунктів Зайцеве, Травневе і Гладосове зафіксовано проліт ворожого БПЛА, забороненого Мінськими домовленостями.

За необхідності військовослужбовці сил АТО давали ворогу жорстку відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів.

Загалом, за минулу добу, по усій лінії зіткнення зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

У результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник не постраждав.



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