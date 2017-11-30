Литва, перша з країн НАТО, допомагає Україні - постачає стрілецьку зброю
Уряд Литви вирішив передати Україні зброю загальною вартістю майже два мільйони євро, повідомили у середу, 29 листопада, у міністерстві оборони Литви. Основну частину переданого озброєння становитимуть понад сім тисяч автоматів Калашникова та майже два мільйони одиниць набоїв. Також передається близько сотні одиниць кулеметів, мінометів, протитанкового та іншого озброєння.
У повідомленні міноборони Литви наголошується, що Україні передається озброєння, яке нині не використовується литовськими збройними силами, оскільки воно не відповідає стандартам НАТО.
Депутатка Сейму Литви і екс-міністерка оборони Литви Раса Юкнявічене стверджує, що передача озброєння Україні - це частина вкладу у військову допомогу Києву, до якої Вільнюс приступив практично одразу після початку російської агресії в Донбасі. "Москві можна допомогти вилікуватися від її імперіалізму, сподіваюся, що вільна і демократична Україна коли-небудь допоможе Росії це зробити", - заявила Юкнявічене у розмові з DW.
Нагадаємо, затверджений у листопаді оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки на 2018 рік передбачає виділення 350 мільйонів доларів допомоги Україні на сферу безпеки.