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Литва, перша з країн НАТО, допомагає Україні - постачає стрілецьку зброю

Війна з Росією (АТО) 99 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 30.11.2017 12:19 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Литва, перша з країн НАТО, допомагає Україні - постачає стрілецьку зброю
Литва, перша з країн НАТО, допомагає Україні - постачає стрілецьку зброю
Київ отримає від Вільнюса понад сім тисяч автоматів Калашникова, а також кулемети, міномети та протитанкову зброю, які не відповідають стандартам НАТО.

Уряд Литви вирішив передати Україні зброю загальною вартістю майже два мільйони євро, повідомили у середу, 29 листопада, у міністерстві оборони Литви. Основну частину переданого озброєння становитимуть понад сім тисяч автоматів Калашникова та майже два мільйони одиниць набоїв. Також передається близько сотні одиниць кулеметів, мінометів, протитанкового та іншого озброєння.

У повідомленні міноборони Литви наголошується, що Україні передається озброєння, яке нині не використовується литовськими збройними силами, оскільки воно не відповідає стандартам НАТО.

Депутатка Сейму Литви і екс-міністерка оборони Литви Раса Юкнявічене стверджує, що передача озброєння Україні - це частина вкладу у військову допомогу Києву, до якої Вільнюс приступив практично одразу після початку російської агресії в Донбасі. "Москві можна допомогти вилікуватися від її імперіалізму, сподіваюся, що вільна і демократична Україна коли-небудь допоможе Росії це зробити", - заявила Юкнявічене у розмові з DW.

Нагадаємо, затверджений у листопаді оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки на 2018 рік передбачає виділення 350 мільйонів доларів допомоги Україні на сферу безпеки.

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Олександр Довженко

 
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