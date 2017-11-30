Новий склад Верховного Суду обрав керівництво

Голова новообраного Верховного Суду Валентина Данішевська

Під час пленуму шляхом таємного голосування за її кандидатуру з-поміж трьох віддали свої голоси 67 із 111 чинних суддів."Кількість голосів суддів, які не підтримали жодного кандидата -11, кількість голосів за Бущенко - 12, за Данішевську 67, за Кравчука - 27", - оголосив голова лічильної комісії, суддя ВС Микола Гімош.Після оголошення результатів голосування Данішевська склала присягу члена Вищої ради правосуддя.Загалом на посаду голови ВС претендували три кандидати - Валентина Данішевська, Володимир Кравчук і Аркадій Бущенко.Новий голова ВС обраний терміном на чотири роки.Валентина Данішевська народилась у Запоріжжі. У 1983 році закінчила Одеський державний університет імені І.І. Мечникова за спеціальністю "правознавство".Працювали суддею Арбітражного суду Запорізької області.З 10 листопада 2017 - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду України.Данішевська є засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником з 2001 року Благодійної організації "Центр комерційного права".У 2015 році була обрана до складу громадської ради при Міністерстві юстиції України.Суддя постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків.