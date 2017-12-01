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1 грудня 2017, п`ятниця

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Чи знаєте Ви, що:
- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

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В російських концтаборах і буцегарнях перебувають більше двох тисяч українців

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Опубліковано - 1.12.2017 13:44 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Плітв’язень, український журналіст Роман Сущенко. Чекісти спадкоємці Берії-Вишинського обвинувачують його в шпигунстві
Плітв’язень, український журналіст Роман Сущенко. Чекісти спадкоємці Берії-Вишинського обвинувачують його в шпигунстві
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська повідомила, що на сьогодні на території Росії з різним процесуальним статусом ув’язнені понад 2200 українців.

«На сьогоднішній день українців на території Росії в умовах ув’язнення з різним процесуальним статусом є понад 2200 осіб. Це різні громадяни, і ті, які засуджені або переслідуються у зв’язку зі скоєнням просто кримінального злочину, ті, які стали жертвами торгівлі людьми, але були засуджені, як ті, що вчинили кримінальний злочин, і ті, які засуджені за кримінальний злочин, але ми їх розглядаємо, як політичних», – заявила Валерія Лутковська в інтерв’ю Радіо Свобода.

За її словами, шлях звільнення політичних в’язнів – «політичні переговори».

Лутковська повідомила, що продовжує переговори з російським омбудсменом Тетяною Москальковою з приводу можливості провести взаємні відвідини – утримуваних в Росії українських в’язнів, і відвідин російських – на території України. Зазвичай, як повідомила обмудсмен, контакти з російською колегою відбуваються у заочній формі, або безпосередньо на міжнародних зустрічах.

Після анексії українського Криму у виправних закладах на території півострова продовжують перебувати громадяни України, засуджені українськими судами ще до анексії. Крім того, російська влада окупованого Криму затримала й судить низку громадян України, яких українська влада й правозахисники називають політв’язнями. В Росії також перебувають ті, кого затримали при в’їзді, інкримінуючи переважно статті про шпигунство.


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Християнська етика була явним противенством поганської. Коли поганство головними чеснотами громадянина вважало гордість, смілість, неуступчивість, – християнство бачило свій ідеал у покорі, податливості та незлобності. Поганин (культурний чоловік) любив гарну одежу, пахощі, чистоту, тілесну красоту – християнин усе те вважав чортівською спокутою, гріхом та злочином. Світ і природа, що (...) були джерелом усього живого, всієї краси, всієї радості, в очах християнина – се минущі тіні, ілюзії, чортяча мана, джерело зла, гріха та чортячої спокуси. Більшого, повнішого противенства годі собі уявити ”
Іван Франко

 
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