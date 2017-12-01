“Кримнаш”. Окупанти посилили контингент десантно-штурмовим батальйоном

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Чи знаєте Ви, що: Чи знаєте Ви, що:

- українська мова посіла друге місце в світі за мелодійністю після італійської. Також її визнали третьою найкрасивішою мовою в світі за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія та побудова речень після французької та перської мов на мовному конкурсі, що пройшов у Парижі в 1934 році...







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