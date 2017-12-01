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1 грудня 2017, п`ятниця

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- гетьман Петро Дорошенко останні двадцять років свого довгого й бурхливого життя прожив у почесному засланні в Росії. Був Вятським воєводою. Отримав від російського царя в маленькому містечку Яропольче (Волоколамський повіт поблизу Москви) помістя - 1000 дворів і пенсію в 1000 карбованців. Там же він і помер 9 листопада 1698 року, де і був похований. Був тричі одружений, мав двох дочок і трьох синів. Його правнучкою, по лінії останнього шлюбу з Агафією Єропкиною, була .... дружина Олександра Пушкіна – Наталя Гончарова...

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Міжвідомчі чвари правоохоронців нагадують Порошенку карнавал, а не нормальну роботу

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Опубліковано - 1.12.2017 18:08 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Міжвідомчі чвари правоохоронців нагадують Порошенку карнавал, а не нормальну роботу
Міжвідомчі чвари правоохоронців нагадують Порошенку карнавал, а не нормальну роботу
Президент Петро Порошенко наголошує на неприпустимості міжвідомчих конфліктів.

За його словами, здорове суперництво, цивілізовану конкуренцію, чесне змагання вітатимуть і Президент, і суспільство. А от конфлікти, сварки, інтриги та ворожнеча є абсолютно неприйнятними, бо йдуть на користь лише спільному ворогу – злочинності і корупції.
«Говорячи про роботу всієї правоохоронної системи не можу, на жаль, обійти мовчанням публічні міжвідомчі конфлікти. Ще раз скажу, на жаль, вони вийшли далеко за межі розумної конкуренції, яка, - поки в міру, - потрібна всюди, бо конкуренція, в тому числі між правоохоронними органами, є двигун прогресу», - сказав Петро Порошенко під час виступу на урочистому заході з нагоди Дня працівників прокуратури, повідомила прес-служба Президента України.

Глава держави наголосив: «Шуму й пір’я стільки, що часом дійство нагадує якийсь латиноамериканський карнавал… Здавалося б, навіть смішно, якби не було так сумно. Гірко, але правильно написано у звернення Групи 1 грудня: «Не можна побудувати правову державу, якщо мужі в погонах забувають про своє призначення, для чого вони ставали на цю посаду, і стають безвідповідальними політиканами».

«Неможна, щоб жоден правоохоронний орган залучався до політичної діяльності», - заявив Президент.

Глава держави підкреслив, що суспільство воліє війни з корупцією та іншими видами злочинності, а не війни компроматів. «Я, як Президент – точно разом із суспільством. Здорове суперництво, цивілізовану конкуренцію, чесне змагання вітатимуть і Президент, і суспільство. А от конфлікти, сварки, інтриги та ворожнеча є абсолютно неприйнятними, бо йдуть на користь лише спільному ворогу – злочинності і корупції», - наголосив він.

За його словами, особливо держава й суспільство покладаються на прокуратуру. «Так чи інакше, але за вами залишається забезпечення належного рівня координації діяльності і взаємодії усіх реформованих та новостворених правоохоронних органів. І я абсолютно згоден із тим, що Юрій Віталійович (Луценко - ред.) сказав учора: «Боротися зі злом неможливо незаконними методами». Тільки дотримуючись цього принципу ми можемо збудувати правову державу», - підкреслив Петро Порошенко.


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