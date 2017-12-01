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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Із Росії вислали українця-заробітчанина, з якого чекісти робили шпигуна

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Опубліковано - 1.12.2017 22:08 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Із Росії вислали українця-заробітчанина, з якого чекісти робили шпигуна
Із Росії вислали українця-заробітчанина, з якого чекісти робили шпигуна
Росія видворила з країни затриманого громадянина України Сергія Сотникова, якого слідство звинувачувало в шпигунстві.

Про це в п’ятницю, 1 грудня, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-службу Федеральної служби безпеки в Самарській області.

Зазначається, що 1 грудня Сотников рейсом через Стамбул вилетів до Одеси.

"Він зізнався, що був завербований СБУ. Ми не знайшли доказів, що він реально порушував російське законодавство і реально на цьому судноремонтному заводі державну таємницю вивідав. Він повинен був отримати секретні відомості, але на цьому заводі він не мав доступу до них. Тому складу ст. 276 (шпигунство) у нього не було", - повідомили у ФСБ.

Згідно з повідомленням, українець порушив міграційне законодавство РФ. До рішення про видворення він два тижні перебував у центрі для мігрантів.

Як повідомлялося раніше, у Росії затримали українця Сергія Сотникова, який був начебто був "завербований Службою безпеки України" для збору інформації про судноремонтне підприємство. Згідно з повідомленням, у ході допиту він зізнався, що до червня працював на Херсонському державному заводі, а в 2016 році його начебто викликав до себе працівник українських спецслужб на ім’я Данило та запропонував "надати допомогу СБУ".

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