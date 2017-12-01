Із Росії вислали українця-заробітчанина, з якого чекісти робили шпигуна
Про це в п’ятницю, 1 грудня, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-службу Федеральної служби безпеки в Самарській області.
Зазначається, що 1 грудня Сотников рейсом через Стамбул вилетів до Одеси.
"Він зізнався, що був завербований СБУ. Ми не знайшли доказів, що він реально порушував російське законодавство і реально на цьому судноремонтному заводі державну таємницю вивідав. Він повинен був отримати секретні відомості, але на цьому заводі він не мав доступу до них. Тому складу ст. 276 (шпигунство) у нього не було", - повідомили у ФСБ.
Згідно з повідомленням, українець порушив міграційне законодавство РФ. До рішення про видворення він два тижні перебував у центрі для мігрантів.
Як повідомлялося раніше, у Росії