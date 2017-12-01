Із Росії вислали українця-заробітчанина, з якого чекісти робили шпигуна

Про це в п’ятницю, 1 грудня, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-службу Федеральної служби безпеки в Самарській області.Зазначається, що 1 грудня Сотников рейсом через Стамбул вилетів до Одеси."Він зізнався, що був завербований СБУ. Ми не знайшли доказів, що він реально порушував російське законодавство і реально на цьому судноремонтному заводі державну таємницю вивідав. Він повинен був отримати секретні відомості, але на цьому заводі він не мав доступу до них. Тому складу ст. 276 (шпигунство) у нього не було", - повідомили у ФСБ.Згідно з повідомленням, українець порушив міграційне законодавство РФ. До рішення про видворення він два тижні перебував у центрі для мігрантів.Як повідомлялося раніше, у Росіїукраїнця Сергія Сотникова, який був начебто був "завербований Службою безпеки України" для збору інформації про судноремонтне підприємство. Згідно з повідомленням, у ході допиту він зізнався, що до червня працював на Херсонському державному заводі, а в 2016 році його начебто викликав до себе працівник українських спецслужб на ім’я Данило та запропонував "надати допомогу СБУ".