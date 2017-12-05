X

Вітаємо на нашому сайті!



У Вас встановлене розширення AdBlock або подібне. Будь ласка, додайте наш сайт до білого списку, - тим самим Ви сприятимете його розвитку, - адже сайт не утримується олігархами.
Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

6 грудня 2017, середа

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- Гоголь, зупиняючись у німецьких готелях, підписувався як “Гоголь-українець”. Гоголя не любили в Росії, бо героїчною і красивою показував він Україну, а нерозумною і дикою Московщину. “Киньмо Московщину… Для кого ми працюємо?… Поїдемо до Києва, адже він наш, не їхній”, – писав він у листі до другого українця – Михайла Максимовича, видатного нашого вченого-природознавця, історика, філософа, фольклориста.

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Ситуація на фронті не свідчить про мирні прагнення Кремлівського керівництва

Війна з Росією (АТО) 124 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 5.12.2017 13:50 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті не свідчить про мирні прагнення Кремлівського керівництва
Ситуація на фронті не свідчить про мирні прагнення Кремлівського керівництва
Ситуація у районі проведення АТО залишається складною. Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО з міномеів різних калібрів та важкої артилерії, які заборонені Мінськими домовленостями.

Про це повідомив прес-центр АТО.

На Луганському напрямку Світлодарська дуга залишилася найнестабільнішим місцем протистояння. Тут, біля населеного пункту Луганське, інтенсивність обстрілів з мінометів різних калібрів і усього спектру піхотного озброєння найбільша і, з невеликими перервами, тривала фактично впродовж усієї вчорашньої доби. У цьому районі також відбулося бойове зіткнення, яке продовжувалось понад п’ять годин. Наші бійці відбили напад диверсійно-розвідувальної групи загарбників зі складу 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го Армійського корпусу Південного військового округу РФ. У результаті бою ворог поніс втрати – одного вбито і ще двоє поранено. Також, у цьому районі противник з великокаліберних кулеметів турбував захисників Новолуганського.

Наражаючи на небезпеку цивільне населення, окупанти обстріляли з артилерії калібру 152-мм підступи до Врубівки – населеного пункту, який розташований за декілька кілометрів від лінії зіткнення. Цими підступними діями російсько-окупаційні війська грубо порушили Мінські домовленості.

Понад два десятки мін калібру 120-мм було випущено ворогом по оборонних укріпленнях українських воїнів неподалік Кримського і Причепилівки.

На Донецькому напрямку противник з 82-мм мінометів та піхотного озброєння неодноразово обстрілював опорні пункти поблизу Пісків і Кам’янки.

Загалом, за минулу добу, зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.

У разі потреби українські військові давали агресору адекватну відповідь.

Унаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців Збройних Сил України було поранено. Їх доправлено до медичних установ.




Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Війна з Росією (АТО)»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, не в рукотворних храмах живе ”
Діяння апостолів, 17, 24

 
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Internet Map Счётчик тиц и PR

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.