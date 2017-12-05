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У Міжнародному трибуналі зафіксували 1,2 тис ймовірних злочинів на Донбасі

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Опубліковано - 5.12.2017 16:24 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У Міжнародному трибуналі зафіксували 1,2 тис ймовірних злочинів на Донбасі
У Міжнародному трибуналі зафіксували 1,2 тис ймовірних злочинів на Донбасі
Прокуратура Міжнародного кримінального суду (Гаазький трибунал) у Нідерландах зафіксувала понад 1,2 тисячі фактів ймовірного скоєння злочинів на Донбасі.

Про це йдеться в щорічному звіті попереднього розслідування прокуратури МКС, оприлюдненому 4 грудня.

"У контексті подій на Сході України канцелярією прокурора зафіксовано понад 1, 2 тисячі випадків можливого здійснення злочинів після 20 лютого 2014 року", - йдеться у документі.

МКС відзначає, що під час конфлікту загинуло близько 10 225 людей, поранено - 24 541. Зокрема, у період із квітня 2014 по серпень 2017 року на Донбасі вбили близько 2 505 цивільних осіб.

Окрім того, за даними офіційної статистики 15 тисяч людей з квітня 2014 року вважають зниклими без вісти.

Упродовж усього конфлікту обидві його сторони застосовували катування та жорстоке поводження щодо кількох сотень ймовірних жертв.

Канцелярія прокурора також розглядає заяви про те, що Росія контролювала й продовжує контролювати озброєні угруповання на Сході України, щоби встановити, чи можна вважати цей збройний конфлікт між ЗСУ й антиурядовими збройними групами міжнародним конфліктом.

У звіті наголошено, що існування "єдиного міжнародного збройного конфлікту на Сході України" припускає застосування відповідних статей Римського статуту щодо збройних конфліктів міжнародного характеру.

Крім того, прокуратура МКС визначає ключові характеристики конфлікту та ймовірні дії сторін конфлікту, зокрема, територій, які найбільше зачепив конфлікт, часових рамок, типових жертв, а також кількості вбитих і поранених.

У звіті за 2016 рік прокуратура МКС вказала, що вважає ситуацію в анексованому Криму рівнозначною міжнародному збройному конфлікту між Україною й Росією.

8 вересня 2015 року Україна поінформувала МКС про визнання його юрисдикції щодо здійснення злочинів проти людяності й військових злочинів вищими посадовими особами Росії й керівниками самопроголошених угруповань "ДНР" і "ЛНР", які призвели до особливо тяжких наслідків і масового вбивства українських громадян.

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