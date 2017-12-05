На Донбасі стався міжнародний військовий конфлікт - Гаазький трибунал

містяться результати розслідування за період з 1 жовтня минулого року по 30 листопада нинішнього року."27 лютого 2014 озброєні особи у військовій формі без розпізнавальних знаків захопили урядові будівлі в Сімферополі, включаючи будівлю парламенту Криму. РФ пізніше визнала факт того, що у встановленні контролю над Кримським півостровом брали участь її військовослужбовці", - йдеться в тексті.У доповіді також говориться, що "в тій мірі, в якій в Криму і Севастополі буде фактично зберігатися стан окупації, на ці території поширюється право міжнародних збройних конфліктів".У висновках щодо кваліфікації конфлікту на Донбасі, який в Москві намагаються представити як внутрішній, вказується: "Канцелярія прокурора також привела додаткові відомості, що вказують на факт існування прямого військового протистояння між збройними силами РФ і України, з чого випливає, що найпізніше з 14 липня 2014 року, паралельно з неміжнародним конфліктом, на сході України розпочався міжнародний збройний конфлікт".Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Гаазький трибунал передали докази сотень злочинів, зафіксованих на Донбасі.