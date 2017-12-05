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6 грудня 2017, середа

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- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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На Донбасі стався міжнародний військовий конфлікт - Гаазький трибунал

Війна з Росією (АТО) 205 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 5.12.2017 17:14 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

На Донбасі стався міжнародний військовий конфлікт - Гаазький трибунал
На Донбасі стався міжнародний військовий конфлікт - Гаазький трибунал
Прокурор Гаазького трибуналу Фату Бенсуда опублікувала доповідь за результатами попереднього розслідування подій в Україні з часів Революції Гідності, анексії Криму Росією і початку російської агресії на Донбасі.

У документі містяться результати розслідування за період з 1 жовтня минулого року по 30 листопада нинішнього року.

"27 лютого 2014 озброєні особи у військовій формі без розпізнавальних знаків захопили урядові будівлі в Сімферополі, включаючи будівлю парламенту Криму. РФ пізніше визнала факт того, що у встановленні контролю над Кримським півостровом брали участь її військовослужбовці", - йдеться в тексті.

У доповіді також говориться, що "в тій мірі, в якій в Криму і Севастополі буде фактично зберігатися стан окупації, на ці території поширюється право міжнародних збройних конфліктів".

У висновках щодо кваліфікації конфлікту на Донбасі, який в Москві намагаються представити як внутрішній, вказується: "Канцелярія прокурора також привела додаткові відомості, що вказують на факт існування прямого військового протистояння між збройними силами РФ і України, з чого випливає, що найпізніше з 14 липня 2014 року, паралельно з неміжнародним конфліктом, на сході України розпочався міжнародний збройний конфлікт".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Гаазький трибунал передали докази сотень злочинів, зафіксованих на Донбасі.

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