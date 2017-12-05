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- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

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Саакашвілі підозрюють у співпраці з членами ОЗУ Януковичем і Курченком

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Опубліковано - 5.12.2017 19:10 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Спроба затримати Саакашвілі
Спроба затримати Саакашвілі
У вівторок, 5 грудня 2017 року, під час брифінгу Генеральний прокурор України Юрій Луценко поінформував про спільну операції Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України щодо виявлення співпраці ряду політиків з членами злочинної організації В. Януковича, а саме С. Курченком.

Про це повідомила прес-служба ГПУ.

«За їхні гроші Міхеїл Саакашвілі та наближені до нього особи проводили фінансування ініційованих ними акцій протесту, метою яких було захоплення державної влади в Україні і сприяння членам злочинного організованого угруповання Януковича-Курченка у зупиненні їх кримінального переслідування та відновленні контролю над активами, які вони отримали в свій час в Україні у кримінальний спосіб», - пояснив Юрій Луценко.

Так, з травня 2017 року Генеральною прокуратурою України здійснюється контроль за особами, які сприяють С. Курченку та іншим учасникам злочинної організації В. Януковича у спробах встановлення контролю за політичними процесами в Україні.

В ході проведення негласних розшукових (слідчих) дій та допитів свідків отримані докази фінансування масових акцій протесту та змови С. Курченка та наближених до нього осіб з громадянином України С. Дангадзе і апатридом М. Саакашвілі з метою захоплення державної влади в Україні.

Було встановлено пряме спілкування С. Курченка та його довіреної особи з С. Дангадзе і М. Саакашвілі та фінансування їх діяльності шляхом передачі трьома траншами грошових коштів на загальну суму близько 500 тис доларів США для організації масових акцій протесту у містах України, схилення громадян до акцій непокори діючій владі з метою подальшого її зміщення та зайняття підконтрольними особами посад в органах державної влади та правоохоронних органах, а також досягнуто домовленості щодо щомісячного фінансування вказаних акцій протесту у розмірі близько 1 млн доларів США.

«Сьогодні ми можемо оприлюднити аудіо- і відеодокази фінансування діяльності Саакашвілі з боку Сергія Курченка та інших членів злочинної організації», - повідомив Юрій Луценко та додав, що всі дані було зафіксовано під час проведення санкціонованих судом негласних слідчих (розшукових) дій.

Генеральний прокурор України зазначив, що після отримання двох траншів фінансування масових акцій протесту був також переданий телефон для зв’язку між М. Саакашвілі та С. Курченком. Одночасно було продемонстровано запис особистої розмови М. Саакашвілі та С. Курченка.

4 грудня 2017 спільними зусиллями працівників ГПУ та СБУ С. Дангадзе було затримано в одній із центральних областей України під час спроби втечі за кордон. При ньому було вилучено частину грошей, отриманих від кур’єра С. Курченка.

Після першочергових слідчих дій того ж дня С. Дангадзе було оголошено підозру у вчиненні злочину, що інкримінується ст. 256 КК України (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності).

Загалом у кримінальному провадженні за результатами вказаних обставин слідство вбачає в діях вищевказаних осіб (С. Дангадзе, М. Саакашвілі, С. Курченка та його довіреної особи) ознаки наступних злочинів, передбачених КК України: ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256; ч.2 ст.28, ч.4 ст.110-2; ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.4 ст.110-2 (замах на сприяння учасникам злочинної організації; фінансування дій з повалення державної влади та замах на вчинення таких дій). Слідчі дії тривають.

«Вчора було прийнято рішення про затримання Міхеїла Саакашвілі для проведення з ним слідчих дій і вручення підозри. Сьогодні Міхеїлу Саакашвілі в присутності його адвоката був складений протокол про затримання», - зазначив Юрій Луценко.

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