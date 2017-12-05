Саакашвілі відкинув обвинувачення проти себе і закликав українців до протестів

Лідер партії "Рух нових сил", екс-глава Одеської облдержадміністрації, екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі стверджує, що заява генерального прокурора України Юрія Луценка про те, що він нібито отримав гроші від бізнесмена Сергія Курченка, є неправдивою."Заява генерального прокурора - нахабна брехня з метою дискредитації і всього протестного руху в Україні", - написав Саакашвілі на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок, 5 грудня. Політик також заявив, що передбачив раніше такий розвиток подій. Він стверджує, що влада підготувала фальсифікації "доказів", щоб почати кримінальну справу "на замовлення (президента України Петра) Порошенка".Натомість у партії "Рух нових сил" заявили, що українська влада збирається зробити з її лідера Саакашвілі "агента Кремля" і заарештувати його.Оприлюднені Луценком записи розмов нібито соратника Саакашвілі Северіона Денгадзе з довіреної особою Сергія Курченка у партії назвали "низькопробними плівками, що нібито акції протесту проти влади фінансує опальний бізнесмен Курченко і мало не сам Янукович з Путіним".Наразі Міхеіл Саакашвілі перебуває на мітингу біля стін Верховної Ради, де зібралося близько двох тисяч його прихильників. Як інформують "Українські новини", правоохоронні органи також збільшують свою присутність під українським парламентом. За даними агентства, під ВРУ перебуває близько 300 правоохоронців і їхня кількість дедалі збільшується.Виступаючи зі сцени під ВРУ, Саакашвілі звинуватив СБУ та ГПУ у фальсифікації запису його телефонних розмов. "Я обвинувачую Луценка й СБУ в провокації, підтасуванні фактів, створенні фейкових записів, про що я попереджав кілька днів тому", - сказав він. Він також заперечує зв’язок з колишнім президентом України Віктором Януковичем. "Про який зв’язок з Партією регіонів може йтися? Порошенко був засновником Партії регіонів", - наголосив він.Саакашвілі також закликав українців до участі в акціях протесту проти чинної влади. "Наше терпіння закінчилося. Народ України зобов’язаний зібратися й змусити парламент забрати від влади організоване злочинне угруповання на чолі зі зрадником України Порошенком", - закликав він.Нагадаємо, вранці 5 грудня у квартирі Саакашвілі співробітники Служби безпеки України провели обшук, а самого політика затримали. Як повідомив прес-центр СБУ, Саакашвілі затриманий за підозрою у сприянні учасникам злочинних організацій та приховуванні їхньої злочинної діяльності. Мікроавтобус із Саакашвілі після його затримання заблокували прихильники політика. Внаслідок кількагодинного протистояння в центрі Києва між активістами та правоохоронцями Саакашвілі було звільнено.Глава ГПУ Юрій Луценко під час брифінгу заявив, що Саакашвілі отримав від Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні, оприлюднивши записи розмов, які нібито підтверджують цей факт.У свою чергу, у посольстві США у відповідь на останні події в Києві заявили, що стежать за ситуацією, та закликали усі сторони до "деескалації напруженості й запобіганню насильства".