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- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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ЄС офіційно звинуватив ГПУ у зриві роботи НАБУ

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Опубліковано - 5.12.2017 22:49 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

ЄС офіційно звинуватив ГПУ у зриві роботи НАБУ
ЄС офіційно звинуватив ГПУ у зриві роботи НАБУ
Європейська служба зовнішніх дій у вівторок ввечері поширила заяву за підписом речниці Майї Косьянчич щодо ситуації у сфері боротьби з корупцією в Україні.

Документ опублікований на офіційному сайті ЄСЗД.

У цій заяві Євросоюз вперше чітко зайняв сторону НАБУ у конфлікті між українськими правоохоронними органами та поклав вину за загострення на Генеральну прокуратуру.

"Публічне розкриття розслідування фактів корупції з боку Генеральної прокуратури суттєво послаблює можливості Національного антикорупційного бюро проводити ефективні розслідування, а також підриває віру людей у можливість ефективної протидії корупції", - йдеться у заяві речниці ЄСЗД.

В Брюсселі нагадали, що боротьба з корупцією залишається "ключовим елементом розвитку відносин України та ЄС", і наголосили, що від ефективності антикорупційної компоненти залежить успіх всіх інших реформ.

В Євросоюзу закликали українську владу "посилити свої зусилля для того, щоб забезпечити незалежність, операційну спроможність та ефективність антикорупційних інституцій". "Роботу цих органів треба посилювати, на не підривати", - дорікнули в ЄСЗД.

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