ЄС офіційно звинуватив ГПУ у зриві роботи НАБУ

Документ опублікований на офіційномуЄСЗД.У цій заяві Євросоюз вперше чітко зайняв сторону НАБУ у конфлікті між українськими правоохоронними органами та поклав вину за загострення на Генеральну прокуратуру."Публічне розкриття розслідування фактів корупції з боку Генеральної прокуратури суттєво послаблює можливості Національного антикорупційного бюро проводити ефективні розслідування, а також підриває віру людей у можливість ефективної протидії корупції", - йдеться у заяві речниці ЄСЗД.В Брюсселі нагадали, що боротьба з корупцією залишається "ключовим елементом розвитку відносин України та ЄС", і наголосили, що від ефективності антикорупційної компоненти залежить успіх всіх інших реформ.В Євросоюзу закликали українську владу "посилити свої зусилля для того, щоб забезпечити незалежність, операційну спроможність та ефективність антикорупційних інституцій". "Роботу цих органів треба посилювати, на не підривати", - дорікнули в ЄСЗД.