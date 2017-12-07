Дотики батьків змінюють ДНК дітей, показало дослідження

Співробітники Університету Британської Колумбії і Дослідницького інституту Дитячого госпіталю Британської Колумбії встановили, що через тактильний контакт у немовлят відбуваються зміни на молекулярному рівні. Вони помітні навіть 4 роки по тому, повідомляєУ дослідженні взяли участь 94 здорових немовляти. Батьків дітей, яким було 5 тижнів, попросили вести щоденники. До них потрібно було вносити інформацію про тактильний контакт з дітьми під час сну, плачу, годуванні і неспокої немовлят. Коли дітям виповнилося приблизно 4,5 року, вчені зібрали зразки їх ДНК.Фахівців цікавило метилювання ДНК (модифікація молекули ДНК, що не зачіпає нуклеотидну послідовність). Дослідники виявили відмінності в метилюванні ДНК в 5 областях у дітей, які отримували багато і мало тактильного контакту. У двох областях були гени, пов’язані з імунною системою і метаболізмом. В цілому діти, які були більш неспокійними в дитинстві і отримували менше тактильного контакту, на молекулярному рівні виявилися недостатньо зрілими для свого віку.А для дорослих, - навіть дотик незнайомця може втішити людину, яка зіткнулася з відмовою і соціальною ізоляцією. До такого висновку прийшли співробітники Університетського коледжу Лондона.