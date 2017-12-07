X

Вітаємо на нашому сайті!



У Вас встановлене розширення AdBlock або подібне. Будь ласка, додайте наш сайт до білого списку, - тим самим Ви сприятимете його розвитку, - адже сайт не утримується олігархами.
Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

7 грудня 2017, четвер

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- гетьман Петро Дорошенко останні двадцять років свого довгого й бурхливого життя прожив у почесному засланні в Росії. Був Вятським воєводою. Отримав від російського царя в маленькому містечку Яропольче (Волоколамський повіт поблизу Москви) помістя - 1000 дворів і пенсію в 1000 карбованців. Там же він і помер 9 листопада 1698 року, де і був похований. Був тричі одружений, мав двох дочок і трьох синів. Його правнучкою, по лінії останнього шлюбу з Агафією Єропкиною, була .... дружина Олександра Пушкіна – Наталя Гончарова...

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Дотики батьків змінюють ДНК дітей, показало дослідження

У світі науки 142 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 7.12.2017 04:02 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Дотики батьків змінюють ДНК дітей, показало дослідження
Дотики батьків змінюють ДНК дітей, показало дослідження
Діти, які були більш неспокійними в дитинстві і отримували менше тактильного контакту, на молекулярному рівні відстають у розвитку від своїх ровесників.

Співробітники Університету Британської Колумбії і Дослідницького інституту Дитячого госпіталю Британської Колумбії встановили, що через тактильний контакт у немовлят відбуваються зміни на молекулярному рівні. Вони помітні навіть 4 роки по тому, повідомляє The Times of India.

У дослідженні взяли участь 94 здорових немовляти. Батьків дітей, яким було 5 тижнів, попросили вести щоденники. До них потрібно було вносити інформацію про тактильний контакт з дітьми під час сну, плачу, годуванні і неспокої немовлят. Коли дітям виповнилося приблизно 4,5 року, вчені зібрали зразки їх ДНК.

Фахівців цікавило метилювання ДНК (модифікація молекули ДНК, що не зачіпає нуклеотидну послідовність). Дослідники виявили відмінності в метилюванні ДНК в 5 областях у дітей, які отримували багато і мало тактильного контакту. У двох областях були гени, пов’язані з імунною системою і метаболізмом. В цілому діти, які були більш неспокійними в дитинстві і отримували менше тактильного контакту, на молекулярному рівні виявилися недостатньо зрілими для свого віку.

А для дорослих, - навіть дотик незнайомця може втішити людину, яка зіткнулася з відмовою і соціальною ізоляцією. До такого висновку прийшли співробітники Університетського коледжу Лондона.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «У світі науки»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Нація не помирає від інфаркту, вона помирає тому, що в неї відібрали мову”
Ліна Костенко

 
Реклама на порталі
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Internet Map Счётчик тиц и PR

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.