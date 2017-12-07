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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Кава справді здатна захистити від хвороб, - але тільки в певному дозуванні

Охорона здоров`я 158 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 7.12.2017 04:25 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кава справді здатна захистити від хвороб, - але тільки в певному дозуванні
Кава справді здатна захистити від хвороб, - але тільки в певному дозуванні
Помірне споживання кави пов’язане зі зниженням ризику розвитку депресії, хвороби Паркінсона і деменції.

Як повідомляє The Quebec Post, про це говорить аналіз понад 200 досліджень, присвячених вживанню кави.

Виявилося, споживання 3-4 філіжанок кави в день також пов’язане з багатьма іншими плюсами для здоров’я.

Зокрема, знижуються показники поширеності хвороби серця, деяких типів раку (простати, шкіри, печінки), діабету 2-го типу, каменів в жовчному міхурі і хвороби печінки (особливо виражений ефект щодо цирозу). А ось кава без кофеїну, судячи з усього, не працює так добре, про що свідчила статистика.

Коментує професор Елізео Галлар: "Варто враховувати, що більш активне або менш активне споживання кави (оптимально - 3-4 філіжанки в день) може знизити або звернути позитивні властивості напою. До того ж, варто пам’ятати, що надмірне споживання кави може бути небезпечно. Краще обмежитися помірними дозуванням".

Прийнято вважати, кавова чашка - це філіжанка об’ємом 100-130 мл, де власне напою 60-80 мл.

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