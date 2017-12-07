Кава справді здатна захистити від хвороб, - але тільки в певному дозуванні
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Виявилося, споживання 3-4 філіжанок кави в день також пов’язане з багатьма іншими плюсами для здоров’я.
Зокрема, знижуються показники поширеності хвороби серця, деяких типів раку (простати, шкіри, печінки), діабету 2-го типу, каменів в жовчному міхурі і хвороби печінки (особливо виражений ефект щодо цирозу). А ось кава без кофеїну, судячи з усього, не працює так добре, про що свідчила статистика.
Коментує професор Елізео Галлар: "Варто враховувати, що більш активне або менш активне споживання кави (оптимально - 3-4 філіжанки в день) може знизити або звернути позитивні властивості напою. До того ж, варто пам’ятати, що надмірне споживання кави може бути небезпечно. Краще обмежитися помірними дозуванням".
Прийнято вважати, кавова чашка - це філіжанка об’ємом 100-130 мл, де власне напою 60-80 мл.