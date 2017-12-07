У РФ порушили чергову пропагандистську кримінальну справу - проти Гриценка

Екс-міністр оборони України, голова політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко

«2 липня 2017 року громадянин України Анатолій Гриценко в телевізійному ефірі каналу «112 Україна» в програмі «Тиждень» публічно виступив із закликом до підриву автомобілів в Москві і Таганрозі. Слідчі Головного слідчого управління СК Росії дійшли висновку, що підтверджується і висновком лінгвістичної експертизи цього відеозапису, що в словах Гриценка містяться заклики до здійснення терористичної діяльності», – йдеться вна сайті російського слідчого комітету.За даними російського відомства, «проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину».Сам Анатолій Гриценко на сторінці у Facebook назвав рішення Слідкому Росії «маразмом».«Це перша кримінальна справа, порушена проти мене за все моє життя. Порушена у Росії, якою керують терористи? Які вбивають наших громадян? Які збили цивільний лайнер MH17? Цинічно і гидко. Чому порушили справу лише сьогодні, чому так довго чекали, з липня місяця? Напевно, фото з бородою відшукували в архівах, бо я поголився понад 10 років тому, так більше на моджахеда схожий? Якщо наполягатимуть, то можу здати Слідчому Комітету Росії організаторів і натхненників тероризму. Починаючи з вищого керівництва Російської Федерації», – написав Гриценко.Слідчий комітет Росії періодично порушує справи проти українських громадян, зокрема понад півтори сотні таких справ стосуються українських військових у зв’язку зі збройним конфліктом на Донбасі. Останнє з резонансних рішень Слідчого комітету Росії оголошення в розшук народного депутата України Володимира Парасюка і ще трьох українських громадян. Українська сторона раніше відкидала всі звинувачення російських слідчих, називаючи порушення справ провокацією.