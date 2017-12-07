Тіллерсон заявив, що Росія керує та воює на боці бойовиків на Донбасі

Про це він сказав під час виступу в рамках засідання Ради міністрів ОБСЄ."Більше цивільних осіб було вбито у 2017 році, ніж у 2016. У листопаді порушення режиму припинення вогню у Донецьку та Луганську зросло на 60%. Ми повинні чітко розуміти джерело цього насильства. Росія озброює, керує, готує, воює на боці антиурядових сил. Ми закликаємо Росію та її маріонеток припинити їхню агресію, залякування та атаки на спостерігачів ОБСЄ", - наголосив держсекретар.За його словами, хоча Україна здійснює кроки щодо дотримання мінських угод, вона не повинна зупинятися на цьому шляху.Як повідомлялося раніше, державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що санкції проти РФ будуть залишатися в силі до тих пір, доки Москва підтримує військові дії на сході України. Він також наголосив, що РФ повинна вивести свої сили з Донбасу.