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- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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Тіллерсон заявив, що Росія керує та воює на боці бойовиків на Донбасі

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Опубліковано - 7.12.2017 16:59 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Тіллерсон заявив, що Росія керує та воює на боці бойовиків на Донбасі
Тіллерсон заявив, що Росія керує та воює на боці бойовиків на Донбасі
Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Росія озброює, керує та воює на боці бойовиків на Донбасі.

Про це він сказав під час виступу в рамках засідання Ради міністрів ОБСЄ.

"Більше цивільних осіб було вбито у 2017 році, ніж у 2016. У листопаді порушення режиму припинення вогню у Донецьку та Луганську зросло на 60%. Ми повинні чітко розуміти джерело цього насильства. Росія озброює, керує, готує, воює на боці антиурядових сил. Ми закликаємо Росію та її маріонеток припинити їхню агресію, залякування та атаки на спостерігачів ОБСЄ", - наголосив держсекретар.

За його словами, хоча Україна здійснює кроки щодо дотримання мінських угод, вона не повинна зупинятися на цьому шляху.

Як повідомлялося раніше, державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що санкції проти РФ будуть залишатися в силі до тих пір, доки Москва підтримує військові дії на сході України. Він також наголосив, що РФ повинна вивести свої сили з Донбасу.

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