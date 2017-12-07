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- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Нардепа Соболєва відкликали з посади голови антикорупційного комітету

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Опубліковано - 7.12.2017 18:41 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Народний депутат Єгор Соболєв
Народний депутат Єгор Соболєв
Верховна Рада звільнила Єгора Соболєва з посади голови Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції.

За прийняття відповідного проекту постанови №7368 проголосувало 256 депутатів, при мінімально необхідних 226. Разом із цим він продовжує бути членом комітету.

Таким чином після відкликання Соболєва з посади принцип пропорційного представництва в комітетах депутатських фракцій буде дотримано.

“Ми створили законодавство, яке, я сподіваюсь, буде мати фундаментальні наслідки для України», - наголосив Соболєв на здобутках комітету за той час, коли він очолював його. Окрім того, він відзначив, що члени комітету встановили корупційні ризики у більш ніж 300 законопроектів.

Як повідомлялося раніше, 6 грудня комітет з питань запобігання і протидії корупції на своєму засіданні визнав незадовільною роботу Соболєва на посаді голови Комітету та рекомендував ініціювати перед Верховною Радою України процедуру його відкликання із займаної посади.

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