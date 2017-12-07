Нардепа Соболєва відкликали з посади голови антикорупційного комітету

Народний депутат Єгор Соболєв

За прийняття відповідного проекту постанови №7368256 депутатів, при мінімально необхідних 226. Разом із цим він продовжує бути членом комітету.Таким чином після відкликання Соболєва з посади принцип пропорційного представництва в комітетах депутатських фракцій буде дотримано.“Ми створили законодавство, яке, я сподіваюсь, буде мати фундаментальні наслідки для України», - наголосив Соболєв на здобутках комітету за той час, коли він очолював його. Окрім того, він відзначив, що члени комітету встановили корупційні ризики у більш ніж 300 законопроектів.Як повідомлялося раніше, 6 грудня комітет з питань запобігання і протидії корупції на своєму засіданні визнав незадовільною роботу Соболєва на посаді голови Комітету та рекомендував ініціювати перед Верховною Радою України процедуру його відкликання із займаної посади.