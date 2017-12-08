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СБУ оприлюднила чергові докази участі РФ у війні на Донбасі

Війна з Росією (АТО) 85 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 8.12.2017 18:59 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Протипіхотна міна МОН-50
Протипіхотна міна МОН-50
Співробітники Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями виявили у районі проведення антитерористичної операції заміновану схованку зі зброєю російського виробництва.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

Сховище знаходилось на території Ясинуватського району Донеччини неподалік позицій бойовиків у лісосмузі. Підхід до цих позицій був замінований двома гранатами на розтяжках.

Після розмінування правоохоронці вилучили зі схованки одинадцять гранат РГ-42 та Ф-1 із запалами, п’ять гранатометних пострілів ВОГ-17, двісті грамів пластиду, дві міни МОН-50 та ОЗМ-72 з електронним детонатором, які перебувають на озброєнні виключно в армії РФ.

Бойовики також залишили після себе використані індивідуальні харчові набори, котрі видають російським військовим.

За інформацією спецслужби схованка призначалася для диверсійних груп терористичної організації «ДНР». З місця її розташування бойовики також спостерігали за позиціями сил антитерористичної операції та коригували вогонь бойовиків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

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