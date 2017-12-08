СБУ оприлюднила чергові докази участі РФ у війні на Донбасі

Протипіхотна міна МОН-50

Про це повідомив прес-центр СБУ.Сховище знаходилось на території Ясинуватського району Донеччини неподалік позицій бойовиків у лісосмузі. Підхід до цих позицій був замінований двома гранатами на розтяжках.Після розмінування правоохоронці вилучили зі схованки одинадцять гранат РГ-42 та Ф-1 із запалами, п’ять гранатометних пострілів ВОГ-17, двісті грамів пластиду, дві міни МОН-50 та ОЗМ-72 з електронним детонатором, які перебувають на озброєнні виключно в армії РФ.Бойовики також залишили після себе використані індивідуальні харчові набори, котрі видають російським військовим.За інформацією спецслужби схованка призначалася для диверсійних груп терористичної організації «ДНР». З місця її розташування бойовики також спостерігали за позиціями сил антитерористичної операції та коригували вогонь бойовиків.Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.Тривають невідкладні слідчі дії.