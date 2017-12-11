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- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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“Сиріянаш”. Путін наказав частково вивести російські війська з Сирії

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Опубліковано - 11.12.2017 14:21 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

“Сиріянаш”. Путін наказав частково вивести російські війська з Сирії
“Сиріянаш”. Путін наказав частково вивести російські війська з Сирії
Росія почне виводити свої війська з Сирії. Такий наказ віддав Владімір Путін, який вперше за час конфлікту прилетів до цієї країни.

"Міністру оборони, начальнику генштабу наказую: розпочати виведення російського угруповання військ в пункти їхньої постійної дислокації", - заявив пан Путін, виступаючи перед військовими на базі.

На авіабазі, куди він приїхав на військовому автомобілі марки УАЗ, його зустрічали сирійський президент Башар Асад, міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу і командувач російської військової угрупування Сєргєй Суровикін.

"Ви з перемогою повертаєтеся до своїх рідних домівок, до своїх близьких, батьків, дружин, дітей, друзів. Родина чекає на вас, друзі", - додав Владімір Путін.

Як уточнив Путін, ухвалили рішення повернути до Росії значну частину контингенту, а не все угруповання, кістяк якого складають пілоти літаків, що дислокуються на базі Хмеймім.

Минулого тижня російські військові заявляли, що решта угруповання "зосередить основні зусилля на наданні допомоги сирійському народу у відновленні мирного життя".

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