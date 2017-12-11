“Сиріянаш”. Путін наказав частково вивести російські війська з Сирії

"Міністру оборони, начальнику генштабу наказую: розпочати виведення російського угруповання військ в пункти їхньої постійної дислокації", - заявив пан Путін, виступаючи перед військовими на базі.На авіабазі, куди він приїхав на військовому автомобілі марки УАЗ, його зустрічали сирійський президент Башар Асад, міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу і командувач російської військової угрупування Сєргєй Суровикін."Ви з перемогою повертаєтеся до своїх рідних домівок, до своїх близьких, батьків, дружин, дітей, друзів. Родина чекає на вас, друзі", - додав Владімір Путін.Як уточнив Путін, ухвалили рішення повернути до Росії значну частину контингенту, а не все угруповання, кістяк якого складають пілоти літаків, що дислокуються на базі Хмеймім.Минулого тижня російські військові заявляли, що решта угруповання "зосередить основні зусилля на наданні допомоги сирійському народу у відновленні мирного життя".