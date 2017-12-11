НБУ повідомив, що рівень інфляції перевищив прогнозований

Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики, повідомила прес-служба НБУ.Фактична інфляція перевищила прогноз, опублікований в “Інфляційному звіті” за жовтень 2017 року, у зв’язку із вищими темпами зростання цін на продукти харчування.• Базова інфляція в листопаді становила 8.6% р/р (1.0% у місячному вимірі). Суттєвіше, ніж очікувалося, зросли ціни на продукти харчування з високим ступенем обробки, відображаючи вторинні ефекти від підвищення цін на відповідні сирі продукти. Зокрема, прискорилося зростання цін на м’ясні продукти та залишилися високими темпи зростання цін на молочні продукти.Також прискорилося зростання вартості послуг, що входять до базової інфляції, під впливом підвищення виробничих витрат та пожвавлення споживчого попиту.Через послаблення гривні відносно іноземних валют у жовті-листопаді незначно прискорилося зростання цін на непродовольчі товари, що переважно імпортуються (крім одягу та взуття). Зокрема, цін на лікарські засоби, медичні товари, побутову техніку, меблі, товари для підтримки чистоти та особистого догляду. Водночас, як і в попередні місяці, уповільнювалося зростання цін на одяг та взуття завдяки більш повільному відображенню у їх цінах динаміки зміни валютного курсу (більшість продавців одягу та взуття здійснюють закупівлю товару за декілька місяців до початку сезону).• Зростання цін на сирі продовольчі товари в листопаді було нижчим (23.9% р/р), ніж в жовтні, утім також дещо перевищило прогноз. Зокрема вищими, ніж очікувалося, були темпи зростання цін на молоко та м’ясо попри їх очікуване сповільнення порівняно з попередніми місяцями. Ціни на овочі очікувано уповільнили зростання через розширення пропозиції пізнього урожаю, насамперед овочів борщового набору. Крім того, знизилися ціни на цукор на тлі низьких світових цін та значної пропозиції на внутрішньому ринку, а хороший урожай продовжував зумовлювати падіння цін на гречку. Натомість зростання цін на фрукти прискорилося насамперед через вищі, ніж у минулому році, ціни на цитрусові. Також збільшилися темпи зростання цін на яйця на тлі зростання зовнішнього попиту та розширення експортних можливостей для українських виробників продукції птахівництва.• Зростання цін та тарифів, що регулюються адміністративно, очікувано уповільнилося (до 16.7% р/р) завдяки сприятливій базі порівняння (у жовтні-листопаді минулого року відбулося підвищення тарифів на опалення та гаряче водопостачання) і в цілому відповідало прогнозу. Уповільнилося також зростання цін на тютюнові вироби, алкогольні напої та послуги залізничного транспорту.Водночас тривало прискорення зростання цін на хліб та послуги автодорожнього пасажирського транспорту на тлі зростання їх собівартості.• Зростання цін на паливо (17.7% р/р) також виявилось вищим, ніж було закладено в прогнозі, внаслідок підвищення цін на нафту та послаблення гривні до євро (акцизи на паливо встановлено в євро).Поточна динаміка ІСЦ та його складових перевищує прогнозовану в «Інфляційному звіті» за жовтень 2017 року і свідчить, що на кінець 2017 року інфляція більш суттєво відхилиться від цільового рівня, ніж припускалося раніше.