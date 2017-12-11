Суд звільнив Саакашвілі з-під варти

Печерський районний суд Києва постановив звільнити з-під варти колишнього президента Грузії, лідера політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі. Відповідне рішення ввечері у понеділок, 11 грудня, оголосила суддя Лариса Цокол.Таким чином суд не задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту для Саакашвілі. "Клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваного Саакашвілі залишити без задоволення", - оголосила суддя, додавши, що це рішення може бути оскаржене прокуратурою в апеляційній інстанції.Як додає агенція "Українські новини", суд вирішив взагалі не застосовувати до Саакашвілі запобіжний захід. Це рішення судді присутні в залі прибічники політика зустріли оплесками і схвальними вигуками.Коментуючи рішення судді, Саакашвілі назвав його мужнім. "Дуже мужня суддя. Вона молодець, все правильно зробила, за законом", - заявив екс-президент Грузії.Як повідомлялось, Міхеіл Саакашвілі був затриманий 8 грудня в Києві. Політику інкримінують частину другу статті 256 Кримінального кодексу - сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності. У СІЗО Саакашвілі оголосив голодування.