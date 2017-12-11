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Суд звільнив Саакашвілі з-під варти

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Опубліковано - 11.12.2017 21:11 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Суд звільнив Саакашвілі з-під варти
Суд звільнив Саакашвілі з-під варти
Печерський райсуд Києва відмовився задовольнити клопотання прокуратури і помістити Міхеіла Саакашвілі під цілодобовий домашній арешт. Політик був звільнений під оплески і схвальні вигуки його прихильників.

Печерський районний суд Києва постановив звільнити з-під варти колишнього президента Грузії, лідера політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі. Відповідне рішення ввечері у понеділок, 11 грудня, оголосила суддя Лариса Цокол.

Таким чином суд не задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту для Саакашвілі. "Клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваного Саакашвілі залишити без задоволення", - оголосила суддя, додавши, що це рішення може бути оскаржене прокуратурою в апеляційній інстанції.

Як додає агенція "Українські новини", суд вирішив взагалі не застосовувати до Саакашвілі запобіжний захід. Це рішення судді присутні в залі прибічники політика зустріли оплесками і схвальними вигуками.

Коментуючи рішення судді, Саакашвілі назвав його мужнім. "Дуже мужня суддя. Вона молодець, все правильно зробила, за законом", - заявив екс-президент Грузії.

Як повідомлялось, Міхеіл Саакашвілі був затриманий 8 грудня в Києві. Політику інкримінують частину другу статті 256 Кримінального кодексу - сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності. У СІЗО Саакашвілі оголосив голодування.

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