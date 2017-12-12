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12 грудня 2017, вівторок

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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Ситуація на фронті: війська російських агресорів активізуються вночі

Війна з Росією (АТО) 68 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 12.12.2017 11:10 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: війська російських агресорів активізуються вночі
Ситуація на фронті: війська російських агресорів активізуються вночі
Минула доба у районі проведення АТО характеризується зменшенням кількості, проте, на деяких ділянках лінії зіткнення, збільшенням інтенсивності обстрілів зі зброї забороненої Мінськими домовленостями, особливо у вечірній та нічний час.

Про це повідомив прес-центр АТО.

На Луганському напрямку із настанням темної пори доби ворог активізувався поблизу населеного пункту Луганське. Тут, починаючи з 21.00 і майже до опівночі, він кожні дві хвилини вів вогонь з мінометів калібру 120-мм і 82-мм по оборонних укріпленнях українських захисників та випустив загалом майже сто мін. Також із мінометів противник обстрілював оборонців Лозового, Кримського і Зайцевого. Неподалік Троїцького та Новоолександрівки окупанти здійснювали прицільні обстріли українських опорних пунктів із БМП та піхотного озброєння.

На Донецькому напрямку увечері зі 120-мм мінометів загарбники вели вогонь поблизу Водяного, а з тієї ж зброї 82-го калібру – поряд з Березовим. Біля Богданівки російські найманці порушували перемир’я із озброєння БМП та стрілецької зброї.

З метою придушення вогневої активності противника, у випадках, коли обстріли становили безпосередню загрозу життю і здоров’ю наших воїнів, військовослужбовці Збройних Сил України відкривали по ворогу прицільний вогонь із незабороненої Мінськими угодами зброї.

Загалом, за минулу добу, зафіксовано 22 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ.

Внаслідок обстрілів противника жоден український захисник не постраждав.




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