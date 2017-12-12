Чи піде Путін з Сирії, як заявляє?
Водночас, американські аналітики скептично поставились до ймовірності такого розвитку подій.
"Існує нульова ймовірність того, що Росія справді забере всі свої війська з Сирії, після того, як вона змусила Асада надати права постійно базуватись на умовах, рівноцінних до умов окупованих територій". Так
Заяву про виведення військ Путін зробив, виступаючи перед російськими військовими протягом свого візиту на російську повітряну базу Хмеймім у Сирії.
"Заява Путіна про часткове виведення військ з Сирії означає переможний кінець військової кампанії, однак не кінець російської військової присутності та політичної залученості до регіону", -
Росія розпочала повітряні ударів в Сирії в вересні 2015 року в рамках своєї наймасштабнішої інтервенції на Близькому Сході за декілька десятків років. Росія своєю участю в протистоянні сприяла поверненню конфлікту на користь Асада і значному посилення свого впливу на Близькому Сході.
Росія планує зберегти контроль над базою ВПС Хмеймім, а також базою для флоту в сирійському порту Тартус навість після виведення військ, повідомляють ЗМІ.