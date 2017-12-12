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Чи піде Путін з Сирії, як заявляє?

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Опубліковано - 12.12.2017 12:22 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Чи піде Путін з Сирії, як заявляє?
Чи піде Путін з Сирії, як заявляє?
Путін наказав російським військам у Сирії почати вихід, заявивши, що після двох років військової кампанії, Москва та Дамаск досягли мети своєї місії – знищення «Ісламської держави», повідомляє Reuters.

Водночас, американські аналітики скептично поставились до ймовірності такого розвитку подій.

"Існує нульова ймовірність того, що Росія справді забере всі свої війська з Сирії, після того, як вона змусила Асада надати права постійно базуватись на умовах, рівноцінних до умов окупованих територій". Так прокоментувала новину американський експерт-міжнародник Моллі Мак’ю у Twitter.

Заяву про виведення військ Путін зробив, виступаючи перед російськими військовими протягом свого візиту на російську повітряну базу Хмеймім у Сирії.

"Заява Путіна про часткове виведення військ з Сирії означає переможний кінець військової кампанії, однак не кінець російської військової присутності та політичної залученості до регіону", - заявив Дмитро Тренін, директор Центру Карнегі в Москві.

Росія розпочала повітряні ударів в Сирії в вересні 2015 року в рамках своєї наймасштабнішої інтервенції на Близькому Сході за декілька десятків років. Росія своєю участю в протистоянні сприяла поверненню конфлікту на користь Асада і значному посилення свого впливу на Близькому Сході.

Росія планує зберегти контроль над базою ВПС Хмеймім, а також базою для флоту в сирійському порту Тартус навість після виведення військ, повідомляють ЗМІ.

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