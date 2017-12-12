Чи піде Путін з Сирії, як заявляє?

Водночас, американські аналітики скептично поставились до ймовірності такого розвитку подій."Існує нульова ймовірність того, що Росія справді забере всі свої війська з Сирії, після того, як вона змусила Асада надати права постійно базуватись на умовах, рівноцінних до умов окупованих територій". Такновину американський експерт-міжнародник Моллі Мак’ю у Twitter.Заяву про виведення військ Путін зробив, виступаючи перед російськими військовими протягом свого візиту на російську повітряну базу Хмеймім у Сирії."Заява Путіна про часткове виведення військ з Сирії означає переможний кінець військової кампанії, однак не кінець російської військової присутності та політичної залученості до регіону", -Дмитро Тренін, директор Центру Карнегі в Москві.Росія розпочала повітряні ударів в Сирії в вересні 2015 року в рамках своєї наймасштабнішої інтервенції на Близькому Сході за декілька десятків років. Росія своєю участю в протистоянні сприяла поверненню конфлікту на користь Асада і значному посилення свого впливу на Близькому Сході.Росія планує зберегти контроль над базою ВПС Хмеймім, а також базою для флоту в сирійському порту Тартус навість після виведення військ, повідомляють ЗМІ.