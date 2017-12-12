Україна скерувала до суду в Гаазі інформацію щодо злочинів РФ у Криму

Про це в вівторок, 12 грудня, заявив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.Так, кримська прокуратура спільно з Гельсінською спілкою з прав людини, регіональним центром прав людини подали відповідні документи до суду в Гаазі. Крім того, був поданий інформаційний лист за фактом привласнення державного і приватного майна.За словами Мамедова, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, приватна власність, майно церковних громад, благодійних, загальноосвітніх та наукових установ не підлягають конфіскації."Це і є тяжкий злочин. Це і є військовий злочин", - підкреслив він.Також прокурор АР Крим нагадав, що одного з інформаційних листів до МКС було направлено після початку розслідування кримінального провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення правил і звичаїв війни).Він зазначив, що в рамках розслідування цього провадження прокуратура Криму веде слідство щодо порушень норм міжнародного гуманітарного права.Як заявив Мамедов, зараз російські органи влади скоюють такі злочини як викрадення, вбивства, тортури, примусова мобілізація в збройні сили РФ, примусові переміщення, депортація, переміщення ув’язнених з місць позбавлення волі до РФ, колонізація з числа громадян РФ."Актуальність і серйозність цього злочину обумовлені тим, що він тягне за собою зміни в демографічній ситуації на всьому півострові Крим, зміни в складі його населення на користь Російської Федерації та витіснення, а можливо і повне викорінення проукраїнського населення, також всього українського, що є на півострові", - сказав прокурор.Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Україні було завдано збитків на суму близько 1 трлн гривень внаслідок захоплення понад 4 тисяч підприємств у Криму з моменту його анексії.