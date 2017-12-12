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- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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Україна скерувала до суду в Гаазі інформацію щодо злочинів РФ у Криму

Правосуддя Регіон: Автономна республіка Крим 137 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 12.12.2017 14:39 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Україна скерувала до суду в Гаазі інформацію щодо злочинів РФ у Криму
Україна скерувала до суду в Гаазі інформацію щодо злочинів РФ у Криму
Україна направила до Міжнародного кримінального суду два інформаційні бюлетені щодо злочинів Росії в окупованому Криму.

Про це в вівторок, 12 грудня, заявив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

Так, кримська прокуратура спільно з Гельсінською спілкою з прав людини, регіональним центром прав людини подали відповідні документи до суду в Гаазі. Крім того, був поданий інформаційний лист за фактом привласнення державного і приватного майна.

За словами Мамедова, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, приватна власність, майно церковних громад, благодійних, загальноосвітніх та наукових установ не підлягають конфіскації.

"Це і є тяжкий злочин. Це і є військовий злочин", - підкреслив він.

Також прокурор АР Крим нагадав, що одного з інформаційних листів до МКС було направлено після початку розслідування кримінального провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення правил і звичаїв війни).

Він зазначив, що в рамках розслідування цього провадження прокуратура Криму веде слідство щодо порушень норм міжнародного гуманітарного права.

Як заявив Мамедов, зараз російські органи влади скоюють такі злочини як викрадення, вбивства, тортури, примусова мобілізація в збройні сили РФ, примусові переміщення, депортація, переміщення ув’язнених з місць позбавлення волі до РФ, колонізація з числа громадян РФ.

"Актуальність і серйозність цього злочину обумовлені тим, що він тягне за собою зміни в демографічній ситуації на всьому півострові Крим, зміни в складі його населення на користь Російської Федерації та витіснення, а можливо і повне викорінення проукраїнського населення, також всього українського, що є на півострові", - сказав прокурор.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Україні було завдано збитків на суму близько 1 трлн гривень внаслідок захоплення понад 4 тисяч підприємств у Криму з моменту його анексії.

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