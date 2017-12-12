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Чи знаєте Ви, що:
- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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Посол ЄС розповів, як виконується Угода про асоціацію

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Опубліковано - 12.12.2017 20:48 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Посол ЄС розповів, як виконується Угода про асоціацію
Посол ЄС розповів, як виконується Угода про асоціацію
Глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі розповів, у яких сферах Україна найбільше відстає від плану виконання Угоди про асоціацію з ЄС, а в яких напрямках досягла прогресу.

Про це він заявив на презентації звіту "Україна і Угода про асоціацію: моніторинг виконання з 1 грудня 2016 року по 1 листопада 2017 року" у Києві.

"Вже три роки минуло, і в деяких секторах, ми запізнюємося. Зокрема, нам необхідно докласти особливі зусилля, щоб наздогнати... митні питання, оподаткування, транспорт, створення робочих місць. До цього моменту ми не змогли виконати всі наші зобов’язання згідно з розкладом", - сказав він.

Разом з тим посол відзначив прогрес у сфері екології, енергетики, санітарних і фітосанітарних вимог, а також у сфері захисту прав споживачів.

Мінгареллі вказав, що необхідно домогтися повного залучення парламенту до процесу реформ.

"Всім відомо, що є велика кількість законопроектів, які з будь-яких причин не приймаються швидко і блокуються в Раді", - констатував дипломат.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз посилює роботу з моніторингу виконання Україною Угоди про асоціацію.

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