Посол ЄС розповів, як виконується Угода про асоціацію

Про це він заявив на презентації звіту "Україна і Угода про асоціацію: моніторинг виконання з 1 грудня 2016 року по 1 листопада 2017 року" у Києві."Вже три роки минуло, і в деяких секторах, ми запізнюємося. Зокрема, нам необхідно докласти особливі зусилля, щоб наздогнати... митні питання, оподаткування, транспорт, створення робочих місць. До цього моменту ми не змогли виконати всі наші зобов’язання згідно з розкладом", - сказав він.Разом з тим посол відзначив прогрес у сфері екології, енергетики, санітарних і фітосанітарних вимог, а також у сфері захисту прав споживачів.Мінгареллі вказав, що необхідно домогтися повного залучення парламенту до процесу реформ."Всім відомо, що є велика кількість законопроектів, які з будь-яких причин не приймаються швидко і блокуються в Раді", - констатував дипломат.Раніше повідомлялося, що Євросоюз посилює роботу з моніторингу виконання Україною Угоди про асоціацію.