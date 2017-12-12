Українська сторона СЦКК заявляє про свідоме ігнорування Мінських угод окупантами
Про це повідомив прес-центр АТО.
11 грудня 2017 року близько 23.00 НЗФ ОРДО здійснено обстріл південної частини н.п. Луганське із застосуванням СПГ та гармат БМП-1.
12 грудня 2017 року спостерігачами УС СЦКК було здійснено виїзд та огляд ділянок обстрілу в н.п. Луганське. За результатами роботи встановлено, що боєприпаси влучили в будівлі житлових помешкань, розташованих в н.п. Луганське. В результаті обстрілів знищено господарчу будівлю по вул. Хліборобів, буд. 15 та пошкоджено житловий будинок по вул. Красношапки, буд. 8.
Українська сторона СЦКК наголошує, що обстріли населених пунктів бойовиками ОРДО свідчать про зацікавленість керівництва ОРДО у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей.