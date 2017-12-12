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Чи знаєте Ви, що:
- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

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Новини

Українська сторона СЦКК заявляє про свідоме ігнорування Мінських угод окупантами

Війна з Росією (АТО) 124 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 12.12.2017 23:14 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Українська сторона СЦКК заявляє про свідоме ігнорування Мінських угод окупантами
Українська сторона СЦКК заявляє про свідоме ігнорування Мінських угод окупантами
Російські окупанти свідомо атакують цивільні об’єкти на лінії розмежування.

Про це повідомив прес-центр АТО.

11 грудня 2017 року близько 23.00 НЗФ ОРДО здійснено обстріл південної частини н.п. Луганське із застосуванням СПГ та гармат БМП-1.

12 грудня 2017 року спостерігачами УС СЦКК було здійснено виїзд та огляд ділянок обстрілу в н.п. Луганське. За результатами роботи встановлено, що боєприпаси влучили в будівлі житлових помешкань, розташованих в н.п. Луганське. В результаті обстрілів знищено господарчу будівлю по вул. Хліборобів, буд. 15 та пошкоджено житловий будинок по вул. Красношапки, буд. 8.

Українська сторона СЦКК наголошує, що обстріли населених пунктів бойовиками ОРДО свідчать про зацікавленість керівництва ОРДО у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей.

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