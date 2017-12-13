Довгожителі - вперті сім’янини

Свої висновки вони виклали в журналіОб’єктами дослідження італійських учених стали жителі сіл біля Середземного моря - вік деяких з них вже перевищив 90 років. Дослідники порівняли стан здоров’я 29 людей віком від 90 років до 101 року і 51 їх родича 51-75 років. Виявилось, що, хоч фізичне здоров’я більшості літніх учасників експерименту було гірше, їх психіка була більш здоровою, ніж у молодих родичів. Крім того, дослідники відмітили, що для довгожителів характерні упертість, владність, упевненість в собі і міцна прихильність до сім’ї.Зазвичай дослідження, присвячені довголіттю, зосереджені на генетичних чинниках, пояснюють автори роботи. Тут же їм вдалося виділити особливості психіки довгожителів. Далі вони мають намір вивчити біологічні характеристики довгожителів і те, як вони співвідносяться з їх фізичними і психічними особливостями.