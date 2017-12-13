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Довгожителі - вперті сім’янини

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Опубліковано - 13.12.2017 09:13 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Довгожителі - вперті сім’янини
Довгожителі - вперті сім’янини
Італійські науковці з’ясували, які особливості психіки характерні для людей, що прожили 90 і більше років.

Свої висновки вони виклали в журналі International Psychogeriatrics.

Об’єктами дослідження італійських учених стали жителі сіл біля Середземного моря - вік деяких з них вже перевищив 90 років. Дослідники порівняли стан здоров’я 29 людей віком від 90 років до 101 року і 51 їх родича 51-75 років. Виявилось, що, хоч фізичне здоров’я більшості літніх учасників експерименту було гірше, їх психіка була більш здоровою, ніж у молодих родичів. Крім того, дослідники відмітили, що для довгожителів характерні упертість, владність, упевненість в собі і міцна прихильність до сім’ї.

Зазвичай дослідження, присвячені довголіттю, зосереджені на генетичних чинниках, пояснюють автори роботи. Тут же їм вдалося виділити особливості психіки довгожителів. Далі вони мають намір вивчити біологічні характеристики довгожителів і те, як вони співвідносяться з їх фізичними і психічними особливостями.

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