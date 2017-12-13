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- у 1919-1920 роках Кам`янець-Подільський ненадовго став державним центром України - останньою столицею УНР. Сюди перемістилися Директорія та Уряд УНР. В місті постав Комітет охорони Республіки. Однак у 1920 році Червона армія розгромила війська УНР.

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Ситуація на фронті: окупанти ввели в бій важкі озброєння

Війна з Росією (АТО) 66 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 13.12.2017 10:51 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: окупанти ввели в бій важкі озброєння
Ситуація на фронті: окупанти ввели в бій важкі озброєння
Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати Мінські домовленості та застосовують заборонені зразки озброєння, зокрема міномети, танки і важку артилерію.

Про це повідомив прес-центр АТО.

На Луганському напрямку у вечірній час бойовики обстріляли з артилерії калібру 152-мм підступи до Врубівки. А з 82-мм мінометів вели вогонь по захисниках Новоолександрівки і Попасної.

На Донецькому напрямку у післяобідню пору противник випустив півтора десятка артилерійських снарядів калібру 122-мм по оборонних укріпленнях між Водяним і Талаківкою. У вечірній час ворожі обстріли із озброєння, яке давно мало бути відведеними від лінії зіткнення продовжилися. Зокрема, загарбники вели вогонь із 120-мм мінометів по оборонцях Павлополя, Водяного і Опитного. Поблизу Авдіївки противник застосував міномети 82-го калібру, а у районі шахти Бутівка стріляв танк. Окрім того, неподалік Кам’янки і Новотроїцького окупанти порушували перемир’я з гранатометів і стрілецької зброї.

Загалом, за минулу добу, зафіксовано 24 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ.

Внаслідок обстрілів противника жоден український захисник не постраждав.




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