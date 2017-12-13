Ситуація на фронті: окупанти ввели в бій важкі озброєння

Про це повідомив прес-центр АТО.На Луганському напрямку у вечірній час бойовики обстріляли з артилерії калібру 152-мм підступи до Врубівки. А з 82-мм мінометів вели вогонь по захисниках Новоолександрівки і Попасної.На Донецькому напрямку у післяобідню пору противник випустив півтора десятка артилерійських снарядів калібру 122-мм по оборонних укріпленнях між Водяним і Талаківкою. У вечірній час ворожі обстріли із озброєння, яке давно мало бути відведеними від лінії зіткнення продовжилися. Зокрема, загарбники вели вогонь із 120-мм мінометів по оборонцях Павлополя, Водяного і Опитного. Поблизу Авдіївки противник застосував міномети 82-го калібру, а у районі шахти Бутівка стріляв танк. Окрім того, неподалік Кам’янки і Новотроїцького окупанти порушували перемир’я з гранатометів і стрілецької зброї.Загалом, за минулу добу, зафіксовано 24 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ.Внаслідок обстрілів противника жоден український захисник не постраждав.