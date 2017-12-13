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13 грудня 2017, середа

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Чи знаєте Ви, що:
- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

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Президент Трамп підписав оборонний бюджет США-2018 з $350 млн допомоги Україні

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Опубліковано - 13.12.2017 11:59 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Президент Трамп підписав оборонний бюджет США-2018 з $350 млн допомоги Україні
Президент Трамп підписав оборонний бюджет США-2018 з $350 млн допомоги Україні
У документі, ухваленому обома палатами Конгресу США, передбачається виділення 350 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні та заходи щодо протистояння російській агресії.

Президент Дональд Трам у вівторок підписав закон, що передбачає асигнування на суму 700 мільярдів доларів на оборонні потреби США. Раніше обидві палати Конгресу США підтримала заклик президента Трампа до зміцнення збройних сил країни та ухвалили компромісний варіант законопректу про витрати Пентагону.

Нагадаємо, що цей закон, який визначає фінансування збройних сил США, ухвалюється щорічно.

Оборонний бюджет США на 2018 рік передбачає 350 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні.

Як зазначили раніше у посольстві України в США, проект закону «санкціонує надання нашій державі летальних озброєнь оборонного характеру та суттєво розширює параметри підтримки України з боку Сполучених Штатів у безпековій та оборонній сферах. Так, до документа, включено положення, що дозволяють використання коштів оборонного бюджету США на потреби реабілітації у медичних установах Сполучених Штатів поранених українських військовослужбовців, навчання та підготовку українських медичних фахівців у цій сфері, а також для посилення спроможності повітряних та військово-морських сил нашої держави», йшлося у повідомленні посольства України.

Крім цього, українські дипломати вказують на те, що вперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією; військово-морські протимінні засоби; кораблі прибережної дії та берегової охорони.

У законі також передбачається продовження заходів щодо протидії агресії з боку Росії.

Йдеться про продовження терміну дії обмежень на військову співпрацю з Росією, а також про заходи проти дій, спрямованих на визнання суверенітету РФ над Кримом.

Передбачається, крім допомоги Україні в сфері безпеки, підтримка Європейської ініціативи стримування, продовження зусиль з підготовки сил безпеки східноєвропейських країн в рамках міжнародних навчань і надання допомоги країнам Балтії з метою підвищення їх потенціалу щодо стримування агресії з боку Росії.

Документ також передбачає складання щорічних доповідей про дії Росії в сфері безпеки, поширення дезінформації та пропаганди.

Крім того, Конгрес наголошує на важливій ролі заснованого при НАТО центру збору та узагальнення розвідувальної інформації на тлі посилення загроз з боку РФ.

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