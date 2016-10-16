Дві жіночі стратегії вибудови взаємин з чоловіками

Часто жінки, що схильні потрапляти в любовну залежність, у взаєминах зі своїми чоловіками або виставляють дуже жорсткі непробивні кордони, або провалюють їх, і впускають на свою територію занадто далеко, не піклуючись про свій комфорт і безпеку.У всіх цих різних, але дуже знайомих послань є одна схожість: в них є явне спотворення кордонів. У багатьох жінок (на щастя, не у всіх!) в любовному арсеналі є дві улюблені і неефективні стратегії спілкування з протилежною статтю.Емпатичні, теплі жінки часто схильні ігнорувати свої кордони, поступаючись у всіх важливих позиціях об’єкту кохання.Жінки ж, яскраво і гучно декларуючи «гідність», вимогливі і принципові часто ховають за цим фасадом невміння бути досить уважною і чуйною до потреб свого чоловіка.Деякі жінки вміють використовувати, по черзі або впереміш, відразу обидві стратегії кохання. Хтось користується одним улюбленим прийомом. Але в таких відносинах жінка залишається незадоволеною. А кожна з цих стратегій формує співзалежний процес.

Емпатичні, теплі жінки часто схильні ігнорувати свої кордони, поступаючись у всіх важливих позиціях об’єкту кохання

Часто в дуже вимогливих і надто м’яких жінок були схожі батьки в дитинстві: неадекватна, або безлика, налякана мати, іноді – конкуруюча з донькою; і деспотичний або емоційно нестабільний, лякаючий батько (іноді батько зовсім відсутній). Такі жінки з одного боку ідеалізують і поважають чоловічу владу і силу, якої у них немає, а з іншого – не можуть поважати свою жіночність і жіночу силу, оскільки їхні мами не дали їм такого прикладу.Контакт зі своєю сексуальністю, здатність спокушати сприймається як єдиний можливий важіль впливу у цьому непередбачуваному світі. У таких родинах дівчаткам дається багато суперечливих послань. Пригнічується їхня ініціативність і самостійність, або заохочується тільки та, яка на чоловічий чи дитячий манер. Підростаюча дівчина не відчуває своєї жіночої цінності, зустрічається з забороною і придушенням своїй безпосередності або здорової агресії. Вона змушена або стати схожою на тата і прагнути в чоловічий світ, або залишатися інфантильною і несамостійною, вирішуючи всі свої життєві завдання через чоловіків, коханців і будь-яких впливових чоловіків.Теплі, поступливі, турботливі жінки – це про жіночність. Але якщо додати нестійкі кордони і невміння піклуватися про себе – це приманка для чоловіків-паразитів. У них, своєю чергою, так само страждає чоловіче достоїнство, рівноправні відносини для таких чоловіків дуже небезпечні, тому вступають у відносини вони тільки з тими, у кого з кордонами не дуже.Тут у позиції жінки, (усвідомлює вона це чи ні) є не тільки відчутні недоліки, але і не такі очевидні переваги.За стосунками з паразитами, аб’юзерами, стоїть сильний страх і відсутність досвіду самостійності, окремності. Низька самооцінка і відсутність контакту зі своєю жіночою силою та агресією. Всередині жінці не вдалося вирости, і швидше вона почувається як беззахисна дитина. І звісно, така жінка схильна витримувати у взаєминах занадто багато, щоб не втрачати об’єкт, який забезпечує її безпеку і виживання. З часом її особисті кордони практично перестають нею самою відчуватися. Якщо в сім’ї є діти – відсутність особистих кордонів у матері, а значить, і в сім’ї взагалі, так само сильно вплине на їхні межі та самооцінку.Буває, що жінка мріє знайти сильного самця, щоб згодом він став ніжним, уважним і турботливим. Якщо це відбувається, потім вона знецінює його як чоловіка. Робить це вона, звісно, несвідомо.Якщо жінка провалює чоловічі кордони, їй складно його поважати і отримувати задоволення від близькості. І в цій позиції так само є свої переваги. Наприклад, страх близькості у неї настільки великий, що краще мати справу з безпечним партнером, котрий може й не викликати поваги. От тільки тут жіночого задоволення – мінімум. Зате часто є проблеми з отриманням сексуальної насолоди. Оскільки власна жіночність під забороною, через проекцію вона може проявлятися як сильні ревнощі до інших жінок, або надмірний контроль і тривожність. Стан бойової готовності до конкуренції - за все на світі і на кожному кроці. Ця напруга повинна забезпечувати безпеку власної самооцінки, яка дуже нестабільна і весь час коливається. І як не дивно – жоден чоловік, його увага, подарунки і обожнювання, які не бувають вічними, не можуть принципово вплинути на жіночу самооцінку. Так, ненадовго можна знизити напругу зовнішніми підтвердженнями своєї значущості. Але це працює – як бездонна бочка.Взагалі все, що пов’язано зі штучною зовнішньою підтримкою самоцінності – або дуже хистке й ненадійне, або вимагає нелюдських зусиль нон-стоп, або пекельно дорого. Практика показує, що кілька років психотерапії коштують набагато дешевше і в сенсі фінансів і в особистому вкладенні сил.