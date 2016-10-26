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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Статті, публікації, лекції

Щоб вплинути на вибори у США, Росія може піти на військове зіткнення

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Опубліковано - 26.10.2016 | Всі публікації | Версія для друку | Коментарі (0)

Важкий крейсер з авіаційним озброєнням “Адмирал Кузнецов” ВМФ РФ
Важкий крейсер з авіаційним озброєнням “Адмирал Кузнецов” ВМФ РФ
Росія може піти на військові провокації проти США з метою викликати паніку в Америці і, як наслідок, вплинути на результати виборів там.

Про це на сторінках видання Foreign Affairs пише Мітчелл Оренстін, професор російських та східноєвропейських досліджень у University of Pennsylvania.

Оренстін вважає, що Москва прагне вплинути на вибори в Америці і стоїть за публікацією компрометуючих матеріалів щодо Гілларі Клінтон та Демократичної партії.

З огляду на те, що останні публікації WikiLeaks не обернулись зростанням рейтинга кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа (демократи переконані, що Росія сприяє йому - прим. ГА), Москва - вважає Оренстін - може піти на надзвичайні кроки.

"Обурення Москви з приводу провалу спецоперації з WikiLeaks може бути причиною її словесних нападок на США через події у Сирії. За кілька днів після публікації першої низки документів сайтом, Росія видала серію жорстких погроз на адресу США після того, як Вашингтон вийшов із мирних переговорів щодо Сирії", - пише дослідник.

"10-го жовтня, наприклад, головний російський пропагандист Дмитро Кисельов заявив, що "недостойна поведінка" США щодо Росії може мати "ядерні" наслідки"... Володимир Жирівновский... порадив американцям голосувати за Дональда Трампа перед загрозою ядерної війни. Водночас Росія розмістила ракетні системи, здатні нести ядерну зброю у Калінінграді ... давши зрозуміти, що її слова супроводжуються загрозою військових дій", - пише Оренстін.

Таким чином Кремль міг спробувати страхом підштовхнути американців підтримувати Трампа, прихильника більш дружніх відносин із Росією, - міркує політолог.

З огляду на безрезультатність описаних зусиль, Путін неодмінно піде на ескалацію, впевнений Оренстін.

"Західні лідери повинні бути готовими надалі вживати контрзаходи проти російської пропаганди на телебаченні та у соціальних мережах, прямо заявляти про спроби Росії вплинути на вибори у США (а також Франції та Німеччині), та дати чіткий сигнал, що кібератаки на політичний процес у США не залишаться без відповіді, як про це раніше вже обмовився у ході інтерв’ю віце-президент США Джо Байден", - пише політолог.

Справедливо відповісти на провокації Росії варто після виборів у США - попереджає дослідник - будь-яка реакція до завершення волевиявлення американців може вплинути на його результат.

"Росія намагається створити хаос у міжнародних відносинах, то якщо, наприклад, Росія зіб’є американський літак над Сирією, або піде на інші надзвичайно провокативні дії, Вашингтон має уникати роздмухування істерії, яка могла би вплинути на результати виборів у США. Офіційний Вашингтон має відповісти зважено, обережно добираючи слова з тим, щоб захистити політичний процес. Реальна відповідь має пролунати після виборів", - міркує Оренстін.

Втручання Росії у виборчу кампанію у США названо доконаним фактом розвідкою США. При цьому, табір кандидата у президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон вказує на те, що втручання Кремля має на меті сприяти конкуренту Гілларі, республіканцю Дональду Трампу.

Ці аргументи використовуються демократами у дискусії щодо зливів сайтом WikiLeaks (розвідка США пов’язує його із Москвою - прим. ГА) фрагментів із викраденого електронного листування керівника виборчої кампанії Клінтон Джона Подести. Останні, серед іншого, буцімто вказали на ознаки координації між Клінтон та Мін’юстом і Держдепом США щодо розслідування ФБР у справі персонального сервера Клінтон, можливу корупцію, ознаки змови демократів проти конкурента Гілларі Берні Сандерса та ін. Публікації WikiLeaks тривають.

Табір республіканця відкидає ці звинувачення. При цьому, у ході телевізійних дебатів із Гілларі Клінтон Дональд Трамп відмовився погодитись із висновками американської розвідки про причетність Росії до зламів поштових скриньок та заявив, що співпраця із Москвою, заради знищення ІДІЛ, відповідає інтересам США.

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