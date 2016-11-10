Яким буде світ після обрання Трампа президентом США

Дональд Трамп

Посол США в Берліні Джон Емерсон чітко сформулював те, що зараз на думці у багатьох політиків в усьому світі. Із Трампом "ми не знаємо, чого чекати", заявив він під час прийняття з нагоди виборів у США в Інституті Аспена. Посол, який має залишатися політично нейтральним, пішов навіть далі, додавши, що за Трампа варто розраховувати радше на ізоляціоністську політику, під час якої Америка відвернеться від світу.Британський історик Саймон Шама в ефірі BBC висловився ще конкретніше. З огляду на те, що Республіканська партія контролюватиме не лише Білий дім, а й обидві палати американського Конгресу, слід чекати разючих змін багато в чому. "НАТО загрожуватиме розвал, захист клімату загальмується, регулювання банківської діяльності скасують. Мені продовжувати?" - зазначив він.Після своєї перемоги на виборах Трамп заявив, що прагне "чесності" у відносинах зі світовою спільнотою. Але що це означає? Адже чимало заяв Трампа під час його передвиборчої кампанії багатьох просто ошелешили. Приміром, його слова похвали на адресу російського президента Владіміра Путіна та негативні висловлювання щодо НАТО. Своєю чергою, Владімір Путін став одним із перших світових лідерів, які привітали Трампа з перемогою. Чи буде за Трампа й надалі чинним зобов’язання країн-членів НАТО щодо колективного захисту, питання відкрите. Особливо після того, як Трамп натякнув, що США захищатимуть окремі країни-члени НАТО, як-то країни Балтії, лише в тому разі, якщо вони "виконають свої зобов’язання щодо нас".Трамп також заявляв, що, можливо, дасть згоду на ядерне озброєння Японії та Південної Кореї - це порушення табу щодо дотеперішнього принципу уникнення подальшого поширення атомної зброї за будь-яких обставин. Крім того, він заявляв, що планує по-новому провести переговори з Іраном щодо його ядерної програми, припинити дію багатьох торговельних угод та підвищити ставки ввізного мита на імпортовані з Китаю та Мексики товари. Звісно, деякі з цих заяв можуть виявитися просто передвиборчою балаканиною. Утім, речник із зовнішньополітичних питань парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Нільс Аннен не без сарказму зазначає: "Нам слід рахуватися з можливістю того, що сказане ним - справді його власна думка".Що стосується кліматичної політики, то Ганс-Йоахім Шелльнгубер з Потсдамського інституту кліматичних досліджень вже не має сумнівів. Він більше не очікує жодних "позитивних дій щодо клімату" з боку Вашингтона. "Світові тепер слід рухатися вперед без США", - вважає він.Напевно, найбільші побоювання, принаймні в Європі, викликає майбутня роль США в межах чи поза межами НАТО з огляду на захват Трампа Путіним. Нільс Аннен вказує на те, що ще за президентства Обами "нас змушували і підштовхували до того, аби ми брали на себе більше відповідальності". Тепер настануть складніші часи, додає представник німецьких соціал-демократів. А міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн уже зараз відкрито запитує, чи означатиме перемога Трампа початок кінця "Pax Americana" (періоду стабільності у країнах Заходу після Другої світової війни, сформованого за домінуючої ролі США. - Ред.)?Роланд Фройденштайн із брюссельського Центру Мартенса перед виборами прогнозував можливі наслідки перемоги Трампа для НАТО. "Певна річ, радникам Трампа відомо про побоювання в лавах союзників Америки, тож вони спонукатимуть його спочатку заспокоїти всіх союзників словами на кшталт: "Ні, США не вийдуть з НАТО та не виведуть решту своїх військ з Європи". Питання лише в тому, як довго їхній шеф дотримуватиметься цієї лінії", - говорить експерт.Фройденштайн також вважає, що рано чи пізно відбудеться зустріч Трампа й Путіна, де "розбіжності щодо України, Сирії тощо швидко "вирішать" - аж поки Трамп не відчує, що Путін його перехитрив".Яніс Еммануїлідіс із брюссельського Центру європейської політики вважає, що відносини США та ЄС спершу охолонуть, причому щодо широкого спектра питань, у тому числі й у сфері торгівлі. Заплановану угоду про зону вільної торгівлі між США та Європейським Союзом (TTIP), яка й без того перебуває під шквалом критики у самій Європі, у її дотеперішній формі "надовго відкладуть", вважає експерт. Крім того, на думку Еммануїлідіса, перемога Трампа матиме великий вплив на європейських націоналістів. Праві популісти, як-то Марін Ле Пен у Франції чи Герт Вілдерс у Нідерландах, із захватом привітали Трампа. "Тож тепер усі (політики. - Ред.) а-ля Трамп відчують піднесення", - зазначає Еммануїлідіс. На його думку, щось протиставити цим тенденціям ставатиме дедалі складніше.Дехто в Європі намагається перетворити погану новину на хорошу. Скажімо, Манфред Вебер, голова фракції консервативної Європейської народної партії у Європарламенті, вважає, що обрання Трампа допоможе Європі самоствердитися. "Тепер усе залежатиме від самої Європи. Нам слід стати більш самосвідомими та перебирати більше відповідальності. Ми не знаємо, чого очікувати від США".Саме у непевності щодо майбутньої політики Білого дому багато американських спостерігачів вбачають найбільш слабке місце нової адміністрації. "Найбільша небезпека президентства Трампа - це його непередбачуваність та просто брак стабільності, який відчувають наші союзники та супротивники", - застерігає колишній учасник переговорів щодо врегулювання Близькосхідного конфлікту Аарон Девід Міллер, який обіймав цю посаду як за республіканських, так і за демократичних адміністрацій, а нині працює експертом у Міжнародному науковому центрі імені Вудро Вільсона у Вашингтоні.Ще різкіше висловився з цього приводу колишній керівник ЦРУ Джон МакЛафлін: "Якщо він зробить усе, про що заявляв, тоді нам треба попрощатися зі своєю роллю лідера у світі. Тож сподіваємось, що він так не думає чи що хтось відмовить його від цього".