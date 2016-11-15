Чи пожертвують Україною заради полагодження відносин США-Росія?

Він привітав проросійських політиків із перемогами на виборах президента у Молдові та Болгарії, а також провів телефонну розмову із новообраним президентом США Дональдом Трампом.Про це, коментуючи телефонний діалог Дональда Трампа із президентом Росії Владіміром Путіним, пише Джоната Еял, міжнародний директор дослідницького центру Royal United Services Institute, який спеціалізується на проблемах безпеки та оборони.Як відомо у понеділок відбулась телефонна розмова новообраного президента США та лідера Росії. Розмова збіглась у часі із прес-конференцією чинного президента США Барака Обами у ході якої той, серед іншого, заявив про відданість Дональда Трампа НАТО.Сайт Кремля відзначає, що Трамп та Путін висловились на користь активної спільної роботи по нормалізації американсько-російських відносин та виведенню їх у "русло конструктивної взаємодії по широкому колу питань"."Той факт, що Трамп поговорив із Путіним непоганий сам по собі. Це нормально для новообраного президента. Але важливо, щоб погляди Трампа формували союзники США", - пише експерт-міжнародний із Вашингтона Ерік Браттберг."Це дуже ризиковано", - пише про розмову Трампа та Путіна оглядач The Washington Post Крис Ціллицца, який протягом виборів не давав Трампу шансів на перемогу та отримав від нього характеристику "одного із найтупіших та найменш поважних політологів".З огляду на обмежений характер інформації про суть розмови Трампа та Путіна, оглядачі та коментатори взялись за активні спекуляції з приводу її значення та наслідків."Путін та Трамп домовились полагоджувати відносини. Постає питання, якою ціною?", - твітує оглядач Джон Свііні."Факт не з категорії смішних: Трамп провів тривалу телефонну розмову із Путіним. Жодної подібної ще не мав із нашими союзниками. Чи розуміє він у чому різниця?", - твітує непримиримий критик Трампа, редактор видання Vanity Fair Курт Ейхенвальд.У розшифровці розмови, яку оприлюднив Кремль, відзначається, що Путін підкреслив готовність вибудовувати партнерський діалог на принципах рівних прав, взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи.На момент написання матеріалу, автор не знайшов публічних коментарів з боку прихильних до новообраного президента США оглядачів, або представників його виборчого штабу, чи перехідної адміністрації."З огляду на звіт Кремля та телевізійні новини, перша телефонна розмова Путіна та Трампа пройшла добре", - пише директор московського центру Карнегі Дмітрій Тренін, якого називають наближеним до керівництва Росії.У повідомлення Кремля про розмову також відзначається, що Путін та Трамп погодились щодо необхідності об’єднання зусиль по боротьбі із "спільним ворогом номер один" - міжнародним екстремізмом та тероризмом."Чи відносить Путін країни Балтії та Україну до сфери "внутрішніх справ?", - пише політичний оглядач Метт Обраян, коментуючи розбіжності у повідомленнях про розмову з боку представників Трампа та Путіна.У ході виборчої кампанії Дональд Трамп з повагою говорив про президента Росії Владіміра Путіна, але також заявляв, що Москві не вдалося би улестити його. На пізніх стадіях виборчої кампанії Трамп також висловлювався на користь НАТО, наголошуючи, що країни-члени Альянсу мають виконувати свою забов’язання щодо інвестування значної частини бюджету у власну оборону.