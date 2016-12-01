Зміна курсу? Звернення Путіна: жодного слова “Україна” чи “Донбас”

Своє більш ніж годинне звернення президент майже повністю присвятив російським проблемам, трохи згадав про США та Сирію, але оминув українську тему.Єдиний раз, коли він її торкнувся, - це запевнив, що будівництво мосту в окупований Крим "йде за графіком".Раніше російська влада обіцяла закінчити будівництво до 2018 року, а здати міст в експлуатацію у 2019 році.Напередодні звернення російські ЗМІ з посиланням на джерела прогнозували незвичний формат послання.Власне, незвичною стала концентрація на внутрішній, а не зовнішній політиці Росії, що від моменту анексії Криму траплялося вкрай рідко.Владімір Путін майже весь свій виступ присвятив "успіхам Росії" та перспективам її розвитку.При цьому він зауважив, що сповільнення російської економіки викликане не санкціями, а внутрішніми проблемами."Народ об’єднався", - заявив пан Путін.Він стверджує, що проблем у країні вистачає, але "в народу є розуміння їхніх причин".Почавши розмову із захисту традиційних цінностей, президент Росії похвалився зростанням народжуваності в країні."У нас росте конкурс на педагогічні спеціальності…, а показники дитячої смертності падають", - заявив Владімір Путін.Загалом президент Росії похвалився успіхами у багатьох сферах. Зокрема у медицині, де нібито зростає високотехнологічна допомога, в освіті, де скасовують третю зміну в школах, а також культурі."Хоча проблем досі вистачає", - зауважив він.Екологія, збереження тварин, порятунок Байкалу - це також опинилось у полі зору президента.Попри санкції, як вказав Путін, економіка країни починає підніматися.Він окремо попросив подякувати працівникам сільського господарства та закликав останніх збільшити площі орних земель.За словами Путіна, в Росії стрімко розвивається IT-галузь, а розвиток високотехнологічних сфер буде у пріоритеті.Загалом президент Росії змалював райдужні перспективи економіки Росії: за його словами, до 2020 року вона повинна мати "темпи розвитку, вищі за світові".Це нібито має відбутися завдяки новому економічному плану країни."Порядок денний розвитку виходить на перший план", - запевнив Путін.Промова президента майже не містила агресивної риторики, слів про "русский мир", Донбас і протистояння із Заходом."Не хочемо протистояння ні з ким, це нам не потрібне... Не шукаємо та не шукали ворогів, нам потрібні друзі, але не допустимо утискання наших інтересів", - заявив Владімір Путін.Конфронтацію останніх років він назвав спробами "зовнішнього тиску"."В хід пустили все - від міфу про російську агресію, пропаганду, втручання в чужі у вибори, до цькування наших спортсменів, включно з паралімпійцями, через допінговий скандал", - додав президент.Він висловив готовність вирішувати "регіональні проблеми" і налаштованість на "доброзичливий діалог".Крім того, Владімір Путін виступив за повагу до міжнародного права.Також президент Росії заговорив про побудову інтеграційної моделі Євразії, у якій нібито зацікавлені деякі країни ЄС.Це він побачив за результатами виборів у ЄС, не уточнивши, в яких саме країнах.Серед пріоритетів співпраці Росії, за словами Путіна, - Китай та Індія.Про Туреччину він у своєму виступі не згадував.Президент також висловив готовність до співпраці з новою американською адміністрацією на рівних умовах. Зі США він насамперед готовий разом боротися з "тероризмом", зокрема у Сирії.