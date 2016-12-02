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Чи знаєте Ви, що:
- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

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Росія розробляє військову доктрину переваги в повітрі

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Опубліковано - 2.12.2016 | Всі публікації | Версія для друку | Коментарі (0)

Російський стелс-винищувач ПАК ФА або Т-50
Російський стелс-винищувач ПАК ФА або Т-50
Нещодавно оприлюднена українськими хакерами інформація про російське державне оборонне замовлення може ілюструвати напрямки розвитку російських збройних сил.

Про це говорять і самі хакери, і опитані Радіо Свобода експерти. Фахівці сумніваються у таємності наведених даних, але кажуть: інформація достовірна.

Нещодавно волонтери з громадської спільноти InformNapam розповіли про державне оборонне замовлення російських військових. За твердженням активістів, вони зламали комп’ютери одного з департаментів Міністерства оборони Росії і отримали секретну інформацію, а також інформацію із грифом «для службового використання».

Хакери називають підприємства, які беруть участь у модернізації російської армії, і вказують, скільки бюджетних коштів вони отримали для виконання замовлень Міністерства оборони. Також вони зробили короткий огляд найцікавіших, з їхньої точки зору, військових розробок і контрактів на конструкторські роботи і дослідження.

За словами автора дослідження Михайла Кузнецова, дослідження оборонних замовлень може допомогти протистояти російській агресії, зокрема для того, щоб знати, проти чого оборонятися. За їхніми даними, близько 70% контрактів – розробки, яких не було в Радянському Союзі.

«В даному випадку все вказує на доктрину переваги у повітрі у випадку повномасштабних бойових дій з Україною. Зокрема, про це говорить сума, яку виділили на обслуговування, модернізацію і створення нових літаків підприємству ПАТ «Авіаційна холдингова компанія «Сухой» – 141,4 мільярда рублів. Ще 11,3 мільярда виділені на виробництво авіаційних комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Хібіни». Паралельно проводяться дослідження щодо їхньої модернізації «Хібіни-УС», – наголосив Кузнецов в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода.

Він також вказав на виділення 736 мільйонів рублів на розробку нових авіаційних активних антенних ґраток «АФАР-Е» і закупівлю автоматизованих командних пунктів комплексів РЕБ «Москва-1». Дев’ять таких РЕБ мають поставити в Збройні сили Росії до кінця 2016 року. Додатково 1,6 мільярда рублів витратили на придбання авіаційних ракет «повітря-повітря» і «повітря-поверхня» і постачання об’єктивів для керованих голівок самонаведення крилатих ракет «повітря-повітря» Х-29. Продовжуються випробовування російського стелс-винищувача ПАК ФА або Т-50 – на це виділили близько 200 мільйонів рублів.

Хакери припускають, що інформація може зацікавити російських антикорупціонерів. Зокрема, йдеться про контракти на корегування конструкторської документації на двох корветах проекту «Стерегущий» – «Гремящий» і «Проворний». На це планують витратити майже 570 мільйонів рублів. Переоснащення каюти головнокомандувача Військово-морського флоту на крейсері «Аврора» обійдеться російським платникам податків більше ніж у 10 мільйонів рублів, наголошують хакери.

Остання частина інформації, яку оприлюднили хакери, – презентація «Єдиної системи керування військами і озброєнням в тактичній ланці». Для комплексного управління військами використовуються супутникові і безпілотні засоби спостереження. Розробники демонструють плани реалізації системи у російських військах.

За недбалість, завдяки якій хакери отримали інформацію, вони «подякували» працівникам департаментів держзакупівель, фінансового забезпечення, а також державного оборонного замовлення.

Проведена важлива робота, але така інформація є у відкритих джерелах – експерт

Українські експерти, яких опитало Радіо Свобода, не можуть підтвердити точність усіх даних, але визнають: про напрямки розвитку судити можна.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, схожу інформацію можна знайти і у відкритих джерелах. І спеціалісти Defense Express, і їхні колеги зі спорідненого «Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння» аналізують такі замовлення регулярно. Після початку війни інформації стало менше, але все одно у відкритих джерелах є дуже багато, наголосив Згурець.

«Наведене дослідження – це детальний аналітичний збір. Дійсно, оприлюднена інформація дозволяє зробити висновки щодо напрямків переоснащення Збройних сил Російської Федерації. Разом з тим, там зроблена науково-популярна робота – прив’язані фінансові розробки до реального вигляду зразків», – заявив експерт. Зокрема, за його інформацією, Росія активно використовує і розробляє компоненти радіоелектронної боротьби, про що йдеться і в дослідженні InformNapalm.

Згурець вважає, що вартість окремих розробок можна пояснити відтягуванням досліджень і переносом деяких з них з однієї державної програми в іншу.

«Треба 3–5 років слідкувати за розробками. Коли ми говоримо про окремі компоненти, треба їх розглядати в загальних трендах, чи це не блеф. Багато розробок тягнеться роками, і їх ніяк не доведуть до кінця. Наприклад, про танк «Армата» говорила британська розвідка, що це нібито прорив вперед. Але це суттєве перебільшення. По-перше, танк ще щонайменше 5 років не з’явиться в бойових порядках. По-друге, технологічні можливості щодо електронної бази обмежені. Вони суттєво стримують технологічні розробки, які Росія вписує в оборонне замовлення», – заявив Згурець.

Покажіть мені такі дані по українському оборонному замовленню – волонтер

Росія не має власних сучасних технологій і може закупляти електронні компоненти лише нелегально, і це означає, що, по-перше, багато вони не куплять, і, по-друге, вони не зможуть замінити браковані деталі, які завжди є, говорить волонтер-аеророзвідник і радник начальника генерального штабу Натан Хазін.

«Незважаючи на величезні фінанси, ця презентація дуже «совкова». Подивиться на техніку, на якій базуються всі ці засоби – МТЛБ, старі БТР. Це навіть не вчорашній день, а позавчорашній. Це дуже кондова, совкова система, яку продовжують використовувати в нібито нових рішеннях. Техніка в цій презентації не доїде до поля битви», – заявив Хазін в коментарі Радіо Свобода.

Втім, на думку експерта, інформація все одно виглядає як цілеспрямований злив у намаганні справити гарне враження.

«Якщо це дійсно секретні документи, то за оприлюднення таких даних людина може сісти років на 10. Крім того, ми не бачимо тут, наприклад, «безпілотників», а ми знаємо, що їх готують тисячами. Звичайну людину це вражає, але спеціаліст бачить спробу «замилити» очі. Якщо це дійсно хакери, то нехай вони покажуть мені таку ж саму інформацію про українське оборонне замовлення», – заявив Хазін.

Раніше він служив в ізраїльській армії, але в 2014 році, коли почалася війна на Донбасі, став добровольцем в Україні. Активно займається аеророзвідкою і реформою розвідувальної галузі, очолює один зі спецпідрозділів.

Хакери, між тим, обіцяють продовжувати оприлюднення даних із електронних скриньок» працівників російського оборонного відомства.

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