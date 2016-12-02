Росія розробляє військову доктрину переваги в повітрі

- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».
Нещодавно оприлюднена українськими хакерами інформація про російське державне оборонне замовлення може ілюструвати напрямки розвитку російських збройних сил.
Про це говорять і самі хакери, і опитані Радіо Свобода експерти. Фахівці сумніваються у таємності наведених даних, але кажуть: інформація достовірна.
Нещодавно волонтери з громадської спільноти InformNapam розповіли про державне оборонне замовлення російських військових. За твердженням активістів, вони зламали комп’ютери одного з департаментів Міністерства оборони Росії і отримали секретну інформацію, а також інформацію із грифом «для службового використання».
Хакери називають підприємства, які беруть участь у модернізації російської армії, і вказують, скільки бюджетних коштів вони отримали для виконання замовлень Міністерства оборони. Також вони зробили короткий огляд найцікавіших, з їхньої точки зору, військових розробок і контрактів на конструкторські роботи і дослідження.
За словами автора дослідження Михайла Кузнецова, дослідження оборонних замовлень може допомогти протистояти російській агресії, зокрема для того, щоб знати, проти чого оборонятися. За їхніми даними, близько 70% контрактів – розробки, яких не було в Радянському Союзі.
«В даному випадку все вказує на доктрину переваги у повітрі у випадку повномасштабних бойових дій з Україною. Зокрема, про це говорить сума, яку виділили на обслуговування, модернізацію і створення нових літаків підприємству ПАТ «Авіаційна холдингова компанія «Сухой» – 141,4 мільярда рублів. Ще 11,3 мільярда виділені на виробництво авіаційних комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Хібіни». Паралельно проводяться дослідження щодо їхньої модернізації «Хібіни-УС», – наголосив Кузнецов в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода.
Він також вказав на виділення 736 мільйонів рублів на розробку нових авіаційних активних антенних ґраток «АФАР-Е» і закупівлю автоматизованих командних пунктів комплексів РЕБ «Москва-1». Дев’ять таких РЕБ мають поставити в Збройні сили Росії до кінця 2016 року. Додатково 1,6 мільярда рублів витратили на придбання авіаційних ракет «повітря-повітря» і «повітря-поверхня» і постачання об’єктивів для керованих голівок самонаведення крилатих ракет «повітря-повітря» Х-29. Продовжуються випробовування російського стелс-винищувача ПАК ФА або Т-50 – на це виділили близько 200 мільйонів рублів.
Хакери припускають, що інформація може зацікавити російських антикорупціонерів. Зокрема, йдеться про контракти на корегування конструкторської документації на двох корветах проекту «Стерегущий» – «Гремящий» і «Проворний». На це планують витратити майже 570 мільйонів рублів. Переоснащення каюти головнокомандувача Військово-морського флоту на крейсері «Аврора» обійдеться російським платникам податків більше ніж у 10 мільйонів рублів, наголошують хакери.
Остання частина інформації, яку оприлюднили хакери, – презентація «Єдиної системи керування військами і озброєнням в тактичній ланці». Для комплексного управління військами використовуються супутникові і безпілотні засоби спостереження. Розробники демонструють плани реалізації системи у російських військах.
За недбалість, завдяки якій хакери отримали інформацію, вони «подякували» працівникам департаментів держзакупівель, фінансового забезпечення, а також державного оборонного замовлення.
Проведена важлива робота, але така інформація є у відкритих джерелах – експерт
Українські експерти, яких опитало Радіо Свобода, не можуть підтвердити точність усіх даних, але визнають: про напрямки розвитку судити можна.
За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, схожу інформацію можна знайти і у відкритих джерелах. І спеціалісти Defense Express, і їхні колеги зі спорідненого «Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння» аналізують такі замовлення регулярно. Після початку війни інформації стало менше, але все одно у відкритих джерелах є дуже багато, наголосив Згурець.
«Наведене дослідження – це детальний аналітичний збір. Дійсно, оприлюднена інформація дозволяє зробити висновки щодо напрямків переоснащення Збройних сил Російської Федерації. Разом з тим, там зроблена науково-популярна робота – прив’язані фінансові розробки до реального вигляду зразків», – заявив експерт. Зокрема, за його інформацією, Росія активно використовує і розробляє компоненти радіоелектронної боротьби, про що йдеться і в дослідженні InformNapalm.
Згурець вважає, що вартість окремих розробок можна пояснити відтягуванням досліджень і переносом деяких з них з однієї державної програми в іншу.
«Треба 3–5 років слідкувати за розробками. Коли ми говоримо про окремі компоненти, треба їх розглядати в загальних трендах, чи це не блеф. Багато розробок тягнеться роками, і їх ніяк не доведуть до кінця. Наприклад, про танк «Армата» говорила британська розвідка, що це нібито прорив вперед. Але це суттєве перебільшення. По-перше, танк ще щонайменше 5 років не з’явиться в бойових порядках. По-друге, технологічні можливості щодо електронної бази обмежені. Вони суттєво стримують технологічні розробки, які Росія вписує в оборонне замовлення», – заявив Згурець.
Покажіть мені такі дані по українському оборонному замовленню – волонтер
Росія не має власних сучасних технологій і може закупляти електронні компоненти лише нелегально, і це означає, що, по-перше, багато вони не куплять, і, по-друге, вони не зможуть замінити браковані деталі, які завжди є, говорить волонтер-аеророзвідник і радник начальника генерального штабу Натан Хазін.
«Незважаючи на величезні фінанси, ця презентація дуже «совкова». Подивиться на техніку, на якій базуються всі ці засоби – МТЛБ, старі БТР. Це навіть не вчорашній день, а позавчорашній. Це дуже кондова, совкова система, яку продовжують використовувати в нібито нових рішеннях. Техніка в цій презентації не доїде до поля битви», – заявив Хазін в коментарі Радіо Свобода.
Втім, на думку експерта, інформація все одно виглядає як цілеспрямований злив у намаганні справити гарне враження.
«Якщо це дійсно секретні документи, то за оприлюднення таких даних людина може сісти років на 10. Крім того, ми не бачимо тут, наприклад, «безпілотників», а ми знаємо, що їх готують тисячами. Звичайну людину це вражає, але спеціаліст бачить спробу «замилити» очі. Якщо це дійсно хакери, то нехай вони покажуть мені таку ж саму інформацію про українське оборонне замовлення», – заявив Хазін.
Раніше він служив в ізраїльській армії, але в 2014 році, коли почалася війна на Донбасі, став добровольцем в Україні. Активно займається аеророзвідкою і реформою розвідувальної галузі, очолює один зі спецпідрозділів.
Хакери, між тим, обіцяють продовжувати оприлюднення даних із електронних скриньок» працівників російського оборонного відомства.
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Такого безладу ніде немає. Треба, щоб сюди прийшли піночети й навели порядок. Бо в Україні жити соромно. Країна, де не діють закони. Це не демократія, а суцільна вакханалія. У нас безнадійно втрачений етично-моральний стрижень” Іван Марчук