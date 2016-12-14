Хто такий Рекс Тіллерсон, і чому він може зблизити США та Росію?

Рекс Тіллерсон і Владімір Путін

Рекс Тіллерсон - друг Росії. Це офіційний факт: голова ради директорів енергетичного концерну ExxonMobil отримав в Росії орден Дружби в 2013 році. Це сталося після того, як він уклав історичну угоду про спільну з концерном "Роснефть" розробку нафтових родовищ в російській частині Арктики. Тоді казали, що ця угода може принести сторонам до 500 мільярдів доларів.Тіллерсон є ще й другом російського президента: "Мої стосунки з Владіміром Путіним почалися майже 15 років тому, я знаю його з 1999 року, і у нас дуже близькі відносини", - так кілька років тому сказав сам Рекс Тіллерсон на зустрічі зі студентами Техаського університету в Остіні. "Він спілкувався з Владіміром Путіним більше, ніж будь-який інший громадянин США, за винятком хіба що Генрі Кіссінджера", - сказав про можливого майбутнього держсекретаря один з високопосадовців в адміністрації Білла Клінтона, президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джон Хамр.Тіллерсон, якщо він стане держсекретарем, буде таким самим новачком у політиці, як і сам обраний президент Дональд Трамп,- жодних державних посад 64-річний республіканець ніколи не обіймав. Все своє життя він пропрацював на одному місці: кар’єру в Exxon він почав після завершення навчання в університеті в 1975 році і зміг до 2006 року від простого інженера дослужитися до голови ради директорів. Нині техасець керує компанією з оборотом понад 260 мільярдів і активами на суму не менше 350 мільярдів доларів, які розкидані всій планеті.Тіллерсон відомий тим, що він - переконаний консерватор, але при цьому радикальними поглядами не відрізняється. Він визнає зміни глобального клімату і готовий вживати заходи задля його захисту, виступає за вільну торгівлю і не є націоналістом, як Джон Болтон, котрий теж претендував на посаду держсекретаря. Тим часом Болтону пророкують посаду заступника Тіллерсона.На користь глави ExxonMobil як майбутнього держсекретаря свідчить те, що він добре знає міжнародну політику, жив і працював у багатьох точках світу, в тому числі на Близькому Сході і в Росії. Як шеф найбільшої в світі приватної нафтової компанії, він, можливо, має більше досвіду спілкування з провідними політиками по всьому світу, ніж чимало професійних дипломатів. Але про його погляди стосовно зовнішньополітичних проблем практично нічого не відомо.Наступного року Тіллерсон збирався піти з посади глави ExxonMobil, тож формально проблем з тим, щоб очолити Держдепартамент, у нього не буде - йому тільки доведеться повністю продати всі акції своєї компанії, щоб уникнути конфлікту інтересів. А людина він далеко не бідна - їх у нього, за різними оцінками, набралося на суму від 149 до 218 мільйонів доларів.Коли між Росією і країнами Заходу в березні 2014 року різко зросла напруженість через анексію Криму, Рекс Тіллерсон виявив себе як вправний тактик, дійшла висновку газета New York Times. Компанія ExxonMobil під його керівництвом слухняно підкорилася рішенню про запровадження санкцій американською адміністрацією, хоча Рекс відкрито виступав проти обмежувальних заходів.Це зрозуміло: американський нафтовий концерн зазнав мільярдних збитків через замороження низки проектів. Але водночас за лаштунками Тіллерсон зумів зберегти хороші зв’язки з російською владою і довести, що готовий продовжувати робити бізнес в Росії.Як глава концерну, зацікавленого в знятті санкцій і розширенні роботи в Росії, на посаді держсекретаря США Рекс Тіллерсон продовжить виступати за їхнє скасування, вважають чимало оглядачів. "Шанси, що він буде дивитися на Росію крізь призму ExxonMobil, наближені до 100 відсотків", - переконаний Роберт Вайссман, президент громадської організації Public Citizen, базованої у Вашингтоні."Тіллерсон буде надійним і ефективним посланцем для перезавантаження відносин США і Росії", - сказав виданню New York Times Девід Голдуін, колишній провідний дипломат Держдепу з енергетичних питань в адміністрації Барака Обами. Голдуін вважає, що вибір Тіллерсона означає, що майбутній президент Трамп "вирішив укласти пакт з Росією проти Китаю".Близькість Рекса Тіллерсона до Росії Трамп вважає перевагою, але в американському Конгресі кандидатура нового держсекретаря великого захоплення не викликала, звернули увагу місцеві спостерігачі. Скептично про нього вже висловилися деякі представники республіканців - такі, як сенатор від Флориди Марко Рубіо, і сенатор від Арізони Джон Маккейн.Кандидатуру Рекса Тіллерсона має затвердити Сенат, і там "російська карта" безперечно буде відігравати якусь роль, але спостерігачі сумніваються, що цього вистачить, щоб зупинити призначення техасця. Демократи, швидше за все, будуть блокувати його кандидатуру, але ймовірним вважається той сценарій, за якого більшість республіканців, а у них більшість в Сенаті, підтримають вибір Трампа.